"Me siento asaltada en mi buena fe", dijo la jefa de Gabinete de Duque, María Paula Correa. Por su parte, Muñoz agregó que cuando llegaron las denuncias iniciaron las investigaciones contra Mayorquín y Váquiro, su esposa. Foto: Archivo

Aún no termina el escándalo en la Casa de Nariño por cuenta de una olla recién destapada que cuenta la historia de conflicto de intereses e inhabilidades de dos contratistas de la Presidencia que, a la vez, son esposos. El escándalo corresponde a Andrés Mayorquín, exasesor de María Paula Correa, jefa del Gabinete del presidente Iván Duque, y Karen Váquiro, su esposa y quien en 19 meses pasó de ser oficinista de banco a una megacontratista que firmó 24 contratos con el Estado, en 19 meses, dos de los cuales no podía ejecutar por disposición de la ley por su relación conyugal.

(Contexto: Retiran a Andrés Mayorquín, asesor presidencial, tras escándalo por contratos)

La olla la destapó el periodista Sebastián Nohra, de Blu Radio, el pasado 11 de enero y le costó el puesto a Mayorquín. Sin embargo, las preguntas sobre cómo fue posible este tipo de irregularidad en la Presidencia no terminaron con la renuncia del asesor, y tampoco con el comunicado emitido por la jefa del Gabinete ese mismo día. Este miércoles, en una rueda de prensa, María Paula Correa insistió en que ni siquiera conocía a Váquiro y Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), resaltó que “una vez llegaron las denuncias, iniciaron las investigaciones”. Estás fueron algunas de las dudas que respondieron los altos funcionarios y otras que quedaron en el aire:

¿Cómo llegó Mayorquín a trabajar tan de cerca con Correa?

La mano derecha del presidente Iván Duque reiteró que Andrés Mayorquín llegó a la Casa de Nariño luego de muchos años conociendo los pasillos del Congreso y recorriendo los vericuetos políticos que tienen lugar allí. “Era conocido por varios funcionarios del Gobierno. Inclusive, era conocido por el presidente Iván Duque cuando fue senador de la República. Contaba con una gran experiencia en el Congreso y por eso cuando la jefatura del Gabinete asume funciones legislativas, decide contratar a una persona que lleve este trabajo”, indicó para los medios.

¿Cómo es el procedimiento para contratar por prestación de servicios en Presidencia y qué pasó para que dejaran pasar el gran detalle de que su esposo trabajaba también allí?

Víctor Muñoz, director del Dapre, explicó que los dos contratos de Váquiro con Presidencia, que son objeto de este escándalo de contratación, se desarrollaron en 2020 y 2021, en la Consejería para la Discapacidad. En ese mismo período su esposo trabajaba también en Presidencia, pero como asesor de Correa.

En ese orden de ideas, la Consejería para la Discapacidad, que en ese momento estaba en cabeza de Jairo Raúl Clopatofsky, hace la solicitud del servicio. Es decir, presenta cuáles son los requisitos en términos de experiencia, de hoja de vida, y sobre eso se avanzaba en los procedimientos de contratación, dijo Muñoz. “Dado el monto del contrato directo, esto va al área de contratos, donde se debe adjuntar toda la información de la hoja de vida y los estudios de seguridad”, agregó.

Estos últimos estudios tienen como propósito revisar los antecedentes judiciales. Por otro lado, era en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) donde Váquiro debía manifestar cualquier tipo de conflicto de interés. Según el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, Váquiro no podía firmar los contratos con Presidencia porque tenía, justamente, un conflicto: era pareja del asesor Mayorquín. Sin embargo, recalcó Muñoz, ella manifestó que estaba soltera. Es decir, entregó información falsa en su papeles de contratación, tanto en la Consejería para la Discapacidad, como en el Dapre.

“Escribió en sus documentos que estaba soltera. Cuando el área de contratos autoriza avanzar en el proceso contractual, los contratistas firman bajo la gravedad de juramento que no tienen ninguna incompatibilidad para con el mismo. La señora manifestó no estar inhabilitada ni tener ninguna causal para obtener el contrato”, señaló Muñoz.

¿Por qué Mayorquín salió de la Presidencia apenas ayer y no cuando se supo del conflicto de intereses?

Según Muñoz, mientras la Presidencia es competente para investigar a Mayorquín, es la Procuraduría la que debe indagar a Karen Váquiro. Añadió que si bien la investigación contra el exasesor inició el 12 de noviembre de 2021, él se mantuvo como servidor de planta solo hasta ayer “porque constitucionalmente existe el debido proceso”. “Se hace el proceso de investigación, de notificación, se realiza la compulsa a los organismos de control. Se toma la versión libre de las personas en el proceso. La oficina de control interno manifestó que habrá un fallo pronto.

Por otro lado, afirmó que Mayorquín salió del cargo apenas ayer porque él no se declaró insubsistente. “Él presentó carta de renuncia y no se declaró insubsistente porque como está en un proceso de control interno, no se puede hacer. Se conversó con él y se le comunicó que no era sostenible su situación y él pasa la carta de renuncia”, explicó.

¿Por qué fallaron los filtros? Si bien ella dijo que era soltera, su relación era bien conocida. ¿Qué pasó?

“En los documentos hay una omisión y tendrán que responder ante las autoridades. La buena fe se presume, la mala fe se comprueba. Cuando llegaron las denuncias, se iniciaron las investigaciones”, dijo Muñoz.

Por su lado, María Paula Correa expresó que si bien no va a calificar la conducta de Mayorquín y Váquiro, aseguró que se sintió “asaltada en mi buena fe”. “Como jefe directa del señor Mayorquín no conocía a la señora Karen, nunca la vi, nunca supe si trabajaba en la Presidencia, ni siquiera sabía que trabajaba en el sector público. No sabía de los contratos. Me enteré del contrato del Dapre en noviembre”, aseguró.