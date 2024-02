“No sé cuál es la intención del Gobierno”: Cepeda dice que nueva mindeporte no los representa

Efraín Cépeda, director del Partido Conservador. Foto: Jose Vargas Esguerra

Este 21 de febrero se confirmó el nombramiento de Luz Cristina López Trejos como la nueva ministra del Deporte, quien sería ficha del Partido Conservador y su nombre habría sido postulado directamente por el representante Alfredo Ape Cuello.

Desde antes del inicio oficial de las sesiones extraordinarias, el 16 de febrero, representantes de esa bancada habrían estado negociando con el Gobierno ese puesto y varias fuentes lo confirmaron a este diario que sería una interlocutora solamente de la bancada en la Cámara.

No obstante, en una rueda de prensa, el director del partido, Efraín Cepeda, negó su participación en la gestión del nombramiento y dijo no tener conocimiento de la negociación. Igualmente, aseguró que por lo menos oficialmente esto no tendrá consecuencias sobre la posición de la bancada frente a las reformas. Incluso, Cepeda ya había dicho que votaran negativamente la reforma a la salud.

“Debo afirmar que, al nombrar a esta persona, no sé cuál es la intención del Gobierno, pero las posiciones del partido frente a las reformas, que fueron posiciones amenazadas y discutidas, continúan con plena vigencia. No hay modificación alguna sobre estas posturas”, dijo Cepeda frente a las preguntas de los medios.

Y en seguida dijo que López Trejos no representa al Partido Conservador. “Me corresponde, como presidente del partido, consultar al directorio nacional, pero la oficialidad del partido no está de ninguna manera representada en ese nombramiento”.

Además, señaló que si llegará a percibir que la bancada de la Cámara está modificando sus posturas tras el nombramiento, tendrá que adelantar una reunión de bancada y amenazó con renunciar a la presidencia del partido si cambian de posición frente al Gobierno. “Tendremos que ir a bancada, pero desde la oficialidad del partido permanece firme en sus convicciones”, concluyó.

