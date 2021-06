“No se me puede acusar de que yo ordené una liberación”: Alexánder López

El senador y precandidato presidencial criticó el proceso disciplinario que le abrió la Procuraduría por presuntamente ordenarle a la Policía la liberación de jóvenes capturados en medio de las manifestaciones.

El senador Alexánder López, también precandidato presidencial por el Polo Democrático, habló este miércoles sobre el proceso disciplinario que le abrió la Procuraduría por presuntamente interceder en un procedimiento policial que se estaba llevando en Cali y en donde, según los denunciantes, López habría ordenado a la Policía la liberación de varias personas capturadas en medio de las protestas en esa ciudad.

Según el senador, no se le puede acusar de haber ordenado la liberación y explicó que solo estuvo acompañando el procedimiento. “Se me informa que hay un coliseo en donde ingresaron menores de edad, jóvenes, que la Policía tiene ese sitio custodiado y que la noche anterior se escucharon ruidos de gritos, de quejas, de lamentos, como si estuviese torturando a alguien. Yo me traslado a al sitio y me encuentro la multitud grande afuera exigiendo libertad”, contó López en W Radio.

De acuerdo con la versión del senador, las personas en el lugar denunciaron que dentro del colegio había jóvenes capturados por la Policía en las protestas. “Yo ingreso al sitio, le pedí permiso al oficial que estaba a cargo y pude verificar que había un número mayor a 60 jóvenes, muchas mujeres y menores de edad que habían sido detenidos. Procedí a que me dejaran hablar con ellos, muchos expresaron que habían sido golpeados, torturados, y me quedé acompañando el procedimiento”, dijo el senador a la emisora.

Le puede interesar: Paro nacional: polémica por congresistas en la mira de la Procuraduría

Aseguró que, estando dentro de dicho coliseo, una multitud afuera tenía rodeada a una patrulla de Policía. “Solicitaron que la Defensoría y la Personería fuera a recibir y a recoger a los jóvenes que traían en la patulla y lo que hice fue acompañar a la Defensoría para que los jóvenes se bajaran de la patrulla”, comenta López, quien advierte que tiene cómo probar que se han violentado derechos humanos es esos procedimientos.

En consecuencia, López cuestionó la decisión de la Procuraduría. “No se me puede acusar de que yo ordené una liberación de nada. Yo soy abogado y sé hasta dónde llegan mis límites”, anotó el senador, y manifestó que lo determinado por la procuradora Margarita Cabello va en contravía de las recomendaciones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).

“Sacar a un senador que presenta una ponencia contra el proyecto de la procuradora es vital para lograr mayorías. Baja el quorum y se presenta esa situación que, a mi juicio, es absolutamente arbitraria”, concluyó.

Además de López, la Procuraduría tiene en estudio preliminar una queja presentada en contra de los representantes de oposición María José Pizarro (Decentes), Inti Asprilla (Alianza Verde) y Ángela María Robledo. Según dice la queja, en desarrollo del debate de moción de censura de la semana pasada contra el ministro de Defensa, Diego Molano, los congresistas supuestamente “faltaron al respeto, gritaron, echaron y humillaron a varios policías” en el propio recinto de la Cámara.