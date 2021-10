“No será con chambonadas”: Duque sobre apertura de frontera con Venezuela

Colombia y Venezuela ultiman detalles para la apertura de la frontera en el estado Táchira, cerrado desde 2015. Este lunes, el Gobierno de Nicolás Maduro anunció la reapertura comercial, con el retiro de los contenedores que mantenían bloqueado el paso por el Puente Internacional Simón Bolívar. El presidente Iván Duque también dio algunas pautas de cómo se hará la reapertura que, según dijo, permitirá sobre todo el acceso a bienes y servicios sin tener que acudir a las trochas.

Durante la conmemoración de los 10 años del Ministerio de Vivienda, el presidente Duque ratificó que esta semana visitará Cúcuta, no solo para celebrar los 200 años de la constitución de 1821, también conocida como la Constitución de Cúcuta, sino para verificar la reapertura del paso fronterizo que, según mencionó, fue acordada con el gobierno interino de Venezuela.

“He tenido la posibilidad de hablar con Juan Guaidó y también con varios representantes de la resistencia democrática y el gobierno interino. Ellos han llevado también la voz de presión para que se abra desde la frontera de Venezuela hacia nuestro país ese corredor, sobre todo para permitir el acceso a bienes y servicios sin tener que acudir a las trochas”, dijo Duque sobre una presión que a su juicio fue clave para mejorar las condiciones de vida de los venezolanos.

No obstante, el mandatario aclaró que los esfuerzos no son solamente de Venezuela, sino que Colombia también está lista para iniciar un proceso que sea ordenado y que pueda garantizar que la apertura sea exitosa. “Esto no va a ser con chambonadas y no va a ser de manera súbita”, aseguró Duque.

Por otro lado, el mandatario anunció que la DIAN, Migración Colombia y la Fuerza Pública serán las protagonistas y las instituciones encargadas de tener todo dispuesto en este proceso gradual. Por el momento que vive el planeta, las bases de esta reapertura serán propender por la seguridad y la bioseguridad, de acuerdo con los lineamientos actuales y sobre todo en lo relacionado con el transporte de carga.

El paso fronterizo entre Colombia y Venezuela fue cerrado en agosto de 2015, por orden del Gobierno venezolano y la circulación de personas quedó suspendida tras la ruptura de relaciones decidida por Maduro el 23 de febrero de 2019, cuando el líder opositor Juan Guaidó intentó ingresar desde Cúcuta una caravana de ayuda humanitaria. Desde entonces, militares venezolanos reforzaron el bloqueo de un puente fronterizo con Colombia, con contenedores de carga que crearon una barrera en el puente de Tienditas, que comunicaba las localidades de Cúcuta (Colombia) y Ureña (Venezuela).