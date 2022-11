“No soy el candidato del uribismo”: Gilberto Tobón

Gilberto Tobón fue candidato al Senado este año por Fuerza Ciudadana y aunque sacó 173 mil votos, su partido no logró los votos suficientes para que le fuera otorgada una curul. Foto: Mauricio Alvarado

“No le hago mandados a Uribe ni a Quintero ni a Petro, no le hago mandados a nadie”. Este martes, el abogado y profesor Gilberto Tobón respondió nuevamente a los cuestionamientos que desde hace unos días le caen encima por haberse reunido con el expresidente Álvaro Uribe siendo de orillas políticas completamente distintas.

Este año, Tobón fue candidato al Senado por el partido Fuerza Ciudadana. Aunque logró 173 mil papeletas con su nombre, una de las votaciones más altas en las elecciones legislativas de este año, no le alcanzó para obtener una curul porque su partido no sacó votos suficientes. Hace unos días, Tobón reapareció en los medios porque anunció su deseo de lanzarse en los comicios regionales de 2023 para ser alcalde de Medellín.

Este martes, en entrevista con Blu Radio, el abogado recalcó que la reunión que tuvo con el expresidente Uribe fue un encuentro amable, mas no con intenciones de hacerse aliados políticos.

“Yo no soy candidato del uribismo ni el señor Álvaro Uribe dijo eso. Lo tergiversaron totalmente, fue una reunión amigable, hablamos de la ciudad de Medellín, problemas y coincidimos en cosas (…) La ciudad está polarizada, la polarizó Daniel Quintero, un sujeto dañino para la ciudad, liso y mañoso, ya lo dije hace meses”, dijo a la emisora.

En ese sentido, agregó que no estaba hablando mal ni bien de Uribe, y que las críticas que hoy le caen nunca se posaron sobre el presidente Petro organizó un encuentro con el líder del Centro Democrático. “El dios Petro se reúne con él (Uribe) y todos aplauden. El fanatismo del país nos está llevando a lo que ocurrió en la década de los 50, la lucha entre liberales y conservadores”, indicó.

En cada oportunidad, Tobón insistió en una idea: “no soy el candidato del uribismo” y de ningún grupo político. “Soy un hombre autónomo y así me voy a morir. Apoyé a Quintero porque él me buscó a mí, Petro también me buscó y Uribe; yo no busco a la gente, no soy politiquero”, resaltó.

Lo anterior por las especulaciones de su relación con el actual mandatario regional, Daniel Quintero Calle. Al respecto, Tobón recordó que si bien apoyó a Quintero cuando este llegó a la Alcaldía de Medellín, tiempo después sacó un comunicado expresándole a la opinión pública que se distanciaba totalmente de su liderazgo, como hicieron otras figuras políticas en la capital paisa.

Manifestó que esa ruptura se dio porque Quintero es un “hombre corrupto” que ha hecho “contratos con hombres de Bello (Antioquia) que han estado en la cárcel”. De igual forma, señaló ignoraron dicha denuncia pública.

