“No tenemos la virtuosidad para manejar la riqueza”: Jorge Iván González

En medio del ruido de la campaña, las descalificaciones y la polarización que marcan las elecciones de Colombia, El Espectador propone mirar más allá de los nombres y las encuestas. Con la ayuda de cinco expertos en áreas clave para el país, se enmarca esa invitación a los lectores a reflexionar sobre los desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno, más allá de si el presidente es Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda. En esta quinta y última entrega: Jorge Iván González, catedrático de la Universidad Nacional y analista político. “Colombia tampoco ha sido capaz de manejar sus bonanzas”, advirtió.