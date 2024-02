“No tengo miedo”: exgobernador del Meta responde a denuncias de la Secretaría de Transparencia

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, presidente de Fededepartamentos. Foto: Archivo particular.

En la mañana de este 19 de febrero, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, liderada por Andrés Idárraga, señaló al exgobernador del Meta de haber cometido presuntas irregularidades durante su gestión como alcalde de Villavicencio, hace casi 10 años.

Según la Presidencia, Zuluaga habría realizado la reclasificación de terrenos en 2015 que podrían haber aumentado “injustificadamente” su patrimonio, “considerando el impacto que el cambio de suelo podría tener en la valorización de los terrenos en cuestión”. Además, hablaron de una posible omisión del exmandatario por no declarar un conflicto de interés.

Al respecto, el exgobernador se refirió a la denuncias: “No tengo miedo. Aquí seguiremos”, dijo. Y aprovechó para enviar un par de pullas al primer mandatario sobre la elección de fiscal en la Corte Suprema y de las supuestas presiones desde el Gobierno. “Esto no puede ser, presidente”, fueron sus palabras.

(Lea: “Estas son las nuevas observaciones de empresas a la licitación de pasaportes”)

Punto seguido, señaló que el secretario de Transparencia “fue a los medios de comunicación con calumnias y con mentiras”, pues, según dijo, desde hace diez años la Fiscalía y la Procuraduría aclaró que no hubo irregularidades.

Y dijo que “todos los funcionarios públicos tenemos el deber y la obligación de acudir cuando seamos requeridos por los órganos de control. A mí no me da miedo. No soy como usted que se inventa golpes blandos”.

“Como ya se lo dije una vez y lo vuelvo a repetir, no nos va a amedrentar. No nos vamos a callar y seguiremos denunciando y hablando claro. Presidente, deje de hacer campaña sucia y trabaje (...) necesitamos seguridad y verlo trabajando”, concluyó.

El gobierno populista en lugar de trabajar, persigue a la oposición y hace de todo para acallarla con denuncias mentirosas. El mismo modus operandi de Nicaragua y Venezuela. No tengo miedo. Aquí seguiremos. pic.twitter.com/WUpcxg0C1f — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) February 19, 2024

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en 'Congreso a la mano'.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.