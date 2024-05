“No tengo nada que ocultar”: Márquez negó participación en caso UNGRD y anunció acciones

Vicepresidenta Francia Márquez Foto: Vicepresidencia

La vicepresidenta Francia Márquez les respondió a quienes pretenden vincularla con el escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

Y es que, según información de medios de comunicación, todavía no se conoce el nombre de una persona que habría sido clave en el caso y que sería del círculo cercano al presidente Gustavo Petro.

El senador Jota Pe Hernández, del partido Alianza Verde, fue uno de los que quiso vincularla al caso. Según él, esa persona que no se conoce podría ser o la vicepresidenta Francia Márquez, o la primera dama, Verónica Alcocer.

“No es Luis Fernando Velasco, porque Olmedo López ya lo mencionó. Y no es Carlos Ramón González. Pero sí dijo que es una persona muy cercana a Petro y con mucho poder”, mencionó el parlamentario.

Al respecto, la vicepresidenta aseguró que se tratan de “informaciones calumniosas” que pretenden involucrarla “con mentiras en los hechos sucedidos con la UNGRD”, señaló la vicepresidenta. Y además anunció acciones legales en contra de quienes han difundido dicha información.

“Nuestro equipo jurídico accionará de inmediato. No tengo nada que ocultar y si por algo me he caracterizado en la vida es por ser transparente y firme en la lucha contra la corrupción. No acepto los señalamientos que me hace el senador Jonathan Ferney Pulido y le exijo la inmediata retractación”, dijo la mandataria a través de su cuenta de X.

De hecho Jota Pe Hernández ya le respondió y dijo que espero que se le denuncie: “al menos cumpla con eso, ya que hasta hoy no ha hecho absolutamente nada. No me quede mal, como le quedó mal a su pueblo caucano”.

Por último, Márquez aseguró que hay una estrategia de querer minar la credibilidad del Gobierno, “pero no van a desvirtuar nuestros empeños de seguir trabajando por un mejor país, con igualdad y paz para todas y todos”, concluyó.

Espero que me denuncie @FranciaMarquezM, al menos cumpla con eso, ya que hasta hoy no ha hecho absolutamente nada. No me quede mal, como le quedó mal a su pueblo caucano, al que engañó y que hoy están matando, mientras ud vive sabroso! LA CORTE NO TIENE HELIPUERTO! Ahí le aviso🫶🏻 https://t.co/7VQw4ZPvI1 — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) May 28, 2024

