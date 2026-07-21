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21 de julio de 2026 - 05:05 p. m.

“No veo una diferencia entre Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella”: Honorio Henríquez

El nuevo presidente del Legislativo habló con El Espectador sobre la relación que mantendrá con el gobierno electo y cómo le dará manejo a la oposición del Pacto Histórico en la plenaria del Senado. Negó que existieran rencillas con el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, pero le dejó un mensaje: “Anoche el Congreso habló en el marco de la independencia”.

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Johan Sebastián Pérez Pinilla

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