“No veo una diferencia entre Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella”: Honorio Henríquez
El nuevo presidente del Legislativo habló con El Espectador sobre la relación que mantendrá con el gobierno electo y cómo le dará manejo a la oposición del Pacto Histórico en la plenaria del Senado. Negó que existieran rencillas con el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, pero le dejó un mensaje: “Anoche el Congreso habló en el marco de la independencia”.
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