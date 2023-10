“Nos costó llegar aquí”: Sella, herido en paro nacional, se posesionó como viceministro

La vicepresidenta Francia Márquez y el ahora viceministro de la Juventud del Ministerio de la Igualdad, Gareth Sella. Foto: Vicepresidencia de Colombia

La vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez, posesionó a Gareth Sella Forero, realizador audiovisual que fue gravemente herido en el marco del paro nacional de 2021, como viceministro de la Juventud.

En febrero de 2021, cuando Sella tenía 24 años, recibió un fuerte impacto en su ojo izquierdo, al parecer por una marcadora. “Yo me volteo y ahí me disparan, yo siento el golpe supremamente fuerte en mi cara y arrancó a moverme, a correr. Me toqué el ojo y me di cuenta de que no veía. Me asusté bastante”, explicó el joven en ese momento.

Márquez indicó que este viceministerio tendrá tres direcciones: una de ellas encargada de garantizar los derechos y generar oportunidades para la juventud, otra para el barrismo social y una Dirección de Jóvenes en Paz, que “tendrá que trabajar por sacar a los jóvenes de la violencia y del conflicto armado”, dijo la vicepresidenta.

Agregó que han cuestionado al Gobierno “diciendo que vamos a beneficiar a criminales. ¿Quiénes son esos jóvenes a los que la oposición llama criminales? Son muchos que como Gareth, el Estado les ha violentado o que han muerto en esta sociedad violenta (…) la violencia se los ha quitado de los brazos a las mamás”, manifestó la mandataria.

Por último, dio la bienvenida a Sella e indicó que “debemos cometer los menores errores posibles para que la dignidad se haga costumbre”. Por su parte, el ahora viceministro de la Juventud manifestó que asumirá su tarea, para que las juventudes vivan en paz y puedan ejercer el pleno goce de sus derechos.“

Sella aseguró que el nuevo viceministerio será un “escenario de disputa, que se pone en disposición del pueblo”. Finalmente, señaló que su nombramiento ha sido fruto de su trabajo. “Yo no olvido lo mucho que nos costó estar en este lugar, pero frente a la oscuridad que nos quisieron imponer, prendamos la luz”, dijo.

Bienvenido y muchos éxitos a @GarethSella como primer viceministro de la Juventud de @MinIgualdad_Col, estoy segura que su lucha y esfuerzo no será inferior a este desafío enorme de devolverle la dignidad y la esperanza a la juventud colombiana. No queremos que la violencia le… pic.twitter.com/ucNSnZ6ZWD — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) October 12, 2023

