Nos deben las verdades sobre Odebrecht y las amenazas al fiscal: Ramiro Bejarano

El abogado Ramiro Bejarano Guzmán, columnista de El Espectador, dice que la justicia y los medios de comunicación de Colombia quedaron muy mal parados con las últimas revelaciones respecto a los alcances del entramado de sobornos de Odebrecht en Colombia. Asegura que le extraña mucho el silencio de Néstor Humberto Martínez sobre el tema.

Dicen que en materia política ocurren tantas cosas en Colombia que al final no pasa nada. No hemos terminado de digerir un escándalo cuando llega el otro, y luego el otro, y así se nos pasa el tiempo entre titulares de prensa que muchas veces no entendemos. Una situación especialmente delicada en pleno auge de los algoritmos, las fake news y las cadenas en redes sociales que dicen informar, pero buscan todo lo contrario.