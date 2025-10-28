Lanzan alertas por la licitación por $1,3 billones de la nube pública en Colombia

Cristóbal Padilla, director de Colombia Compra Eficiente, durante el debate de control político en la Comisión Cuarta del Senado. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una nueva licitación del Gobierno del presidente Gustavo Petro, ya en su recta final, tiene los reflectores encima. Se trata del proceso para contratar a los nuevos proveedores de la “nube pública”, el servicio de almacenamiento en internet de las entidades públicas del país. Es un procedimiento que está llevando a cabo Colombia Compra Eficiente y está tasado en $1,3 billones.

En 2021, el gobierno del entonces presidente Iván Duque firmó la cuarta versión del Acuerdo Marco de la Nube Pública con varios proveedores de origen estadounidense, entre los que se cuentan Amazon, Microsoft, Google y Oracle. En septiembre pasado, Colombia Compra Eficiente anunció el fin de ese convenio e inició la búsqueda de un nuevo acuerdo. La alerta hecha por el senador opositor Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) es por el interés de empresas de otros países, particularmente China, por participar en la licitación.

“Todos los colombianos debemos estar atentos a este proceso de licitación que adelante el Gobierno Nacional sobre la nube pública. Ya la Procuraduría General de la Nación ya alertó sobre graves vacíos de Colombia Compra Eficiente”, afirmó Motoa. Entre esos “vacíos” se contarían: problemas en el control técnico, riesgos de ciberseguridad y “falta de transparencia en la selección de los oferentes”. “Hay información judicial, financiera, sanitaria, de defensa e, incluso, de cooperación internacional”, dijo el senador.

Según Motoa, el principal riesgo está en que, en caso de que una empresa china –entre las que se contarían Huawei y Alibaba– resultara elegida, “existe la posibilidad de que filtren información de los colombianos a las autoridades de su país. No sólo porque en el Gigante Asiático la línea entre lo público y lo privado es muy difusa, sino porque la Ley de Inteligencia Nacional de China exige que las empresas localizadas en su territorio colaboren con el Partido Comunista y ciertos organismos de seguridad sin ningún tipo de supervisión judicial”.

La licitación de la llamada “Nube Pública” de Colombia, valorada en $1.3 billones de pesos, dejó de ser un asunto técnico-administrativo y se convirtió en un tema tanto de seguridad nacional como de política exterior. Aquí te cuento cuatro (4) cosas que deberías saber y por qué… pic.twitter.com/aHrCRonG4w — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) October 28, 2025

“Colombia Compra Eficiente -en cabeza de Cristóbal Padilla- reafirmó su compromiso con la transparencia y la eficiencia en la gestión contractual, acompañando a las entidades en este proceso. Con tal propósito, brindarán acompañamiento y orientación técnica a las entidades estatales para facilitar la transición y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de nube pública, esenciales para el funcionamiento y la modernización del Estado”, señaló Colombia Compra eficiente en un comunicado sobre el tema, el pasado 1° de septiembre.

En todo caso, y ante la premura del tema, en el Congreso ya hace carrera una citación a un debate de control político para conocer las implicaciones del fin del acuerdo marco de 2021 y los riesgos de ciberseguridad que enfrentaría el país.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.