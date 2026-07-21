El nuevo Congreso pone en juego el legado de Petro y las promesas de De la Espriella

Instalación del Congreso de la República 2026-2030.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
Los 285 congresistas que regirán el poder Legislativo durante los próximos cuatro años, una tarea que los llevará a gravitar en torno a la agenda de cambios con los que fue electo presidente Abelardo de la Espriella, asumieron sus curules de manera oficial este lunes 20 de julio. A partir de hoy, serán ellos y ellas quienes definan hasta qué punto podrá llevar el nuevo mandatario sus apuestas de la “Patria Milagro” y qué tanto estarán en juego las reformas y programas que desde 2022 logró aprobar el presidente saliente Gustavo Petro. Del...
Por David Efrén Ortega
Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
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