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El nuevo Congreso pone en juego el legado de Petro y las promesas de De la Espriella

El Capitolio se renovó y a partir de este martes discutirá cuestiones esenciales para el país, como el rumbo de la salud y la seguridad, pero también pulsos puramente políticos, como el lugar de posesión del nuevo presidente o la conformación de la comisión que investigará al mandatario saliente por varios casos.

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David Efrén Ortega
David Efrén Ortega
21 de julio de 2026 - 02:35 a. m.
Instalación del Congreso de la República 2026-2030.
Instalación del Congreso de la República 2026-2030.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Los 285 congresistas que regirán el poder Legislativo durante los próximos cuatro años, una tarea que los llevará a gravitar en torno a la agenda de cambios con los que fue electo presidente Abelardo de la Espriella, asumieron sus curules de manera oficial este lunes 20 de julio. A partir de hoy, serán ellos y ellas quienes definan hasta qué punto podrá llevar el nuevo mandatario sus apuestas de la “Patria Milagro” y qué tanto estarán en juego las reformas y programas que desde 2022 logró aprobar el presidente saliente Gustavo Petro. Del...

David Efrén Ortega

Por David Efrén Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
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