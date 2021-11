Nuevo Liberalismo abrió convocatoria para candidatos al Congreso

El partido, al que el CNE le acaba de otorgar la personería jurídica, definió también su nueva Dirección Política Nacional, que estará integrada por Rubén Darío Ramírez Arbeláez, ex concejal y exdiputado; Rafael Amador Campos y María Cristina Ocampo de Herrán, exrepresentantes a la Cámara, y Carlos Fernando Galán, actual concejal, exsenador y excandidato a la Alcaldía de Bogotá.

El Nuevo Liberalismo inició oficialmente el proceso de inscripción de precandidaturas para las elecciones de Congreso de la República del próximo año, en las que se elegirán senadores y representantes a la Cámara para el cuatrienio 2022 – 2026.

Mediante la Resolución 001 de 2021, firmada por Fernando Galindo, director de la colectividad y Andrés Talero, secretario general, el Nuevo Liberalismo, al que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le otorgó recientemente la personería jurídica, convocó a todos los liberales “que no reconocen ni sus criterios ni su espíritu en la vida del partido durante los últimos años; a los ciudadanos no comprometidos hasta el presente con alguna organización política; a las gentes de otros partidos que no se sienten interpretadas por las diversas líneas de sus colectividades; a las mujeres que desean una nueva organización social; a los jóvenes que reclaman alternativas democráticas frente a las fórmulas continuistas que la política tradicional quiere imponer a la nación”, a participar del proceso electoral venidero postulándose a través de un formulario en su página oficial de internet: https://nuevoliberalismo.org/registro-aspirantes/.

“El Nuevo Liberalismo llama a toda mujer y a todo hombre interesados en que los valores de la libertad y la democracia sobrevivan; a todo colombiano dispuesto a contribuir para que las energías políticas y espirituales de la nación logren la apertura de un nuevo camino que nos permita a todos los compatriotas y a los habitantes de este país alcanzar seguridad y dignidad en nuestra vida material y moral”, agrega la convocatoria consignada en la mencionada resolución.

En la misma, además, el partido establece la integración a sus filas del movimiento “Bogotá para la Gente” y crea una Dirección Alterna, denominada “Dirección Política Nacional”, que estará conformada por cuatro miembros en representación de “los sectores comprometidos con la reactivación de la actividad política del Nuevo Liberalismo, con énfasis en la pedagogía, la depuración de las conductas públicas y la solidaridad dentro de la sociedad”.

Los miembros de esa nueva Dirección Política nacional serán Rubén Darío Ramírez Arbeláez, ex concejal y exdiputado, miembro del Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo y vocero de las regiones; Rafael Amador Campos, exrepresentante a la Cámara, cofundador del partido y vocero de los grupos de estudios; María Cristina Ocampo de Herrán, exrepresentante a la Cámara, activista social y vocera de las causas por la equidad de las mujeres y Carlos Fernando Galán Pachón, exsenador, excandidato a la Alcaldía de Bogotá y actual concejal.

Según la resolución, esta Dirección Política Nacional será la encargada de conducir las relaciones políticas con los demás sectores, movimientos y partidos políticos nacionales e internacionales y con el Gobierno Nacional; definir la orientación de la acción política; designar los miembros del Consejo Asesor Nacional; intervenir las organizaciones regionales cuando a su juicio la situación así lo amerite; integrar y orientar la acción de las comisiones operativas; definir los criterios y condiciones para la integración de las listas de candidatos.

Por otra parte, el documento define otra serie de acciones, que en líneas generales apuntan a elaborar las propuestas sobre la plataforma política y programática del Nuevo Liberalismo, así como sobre estatutos y reglamentos. Igualmente, para reglamentar el funcionamiento de los organismos de base, de los organismos de apoyo, de los operativos y los directivos, en todas aquellas materias que no hayan sido delegadas a otras instancias de la Organización. Y para aprobar el presupuesto de ingresos y egresos.