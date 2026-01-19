Cancillería dice que nuevo modelo de pasaportes avanza “sin contratiempos” tras alerta

Trámite y proceso para reclamar el pasaporte en la Oficina Norte. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Tras las alertas de la Contraloría General de la Nación sobre el nuevo modelo de producción de pasaportes que empezará a producir la Imprenta Nacional y la Casa da Moeda S.A. de Portugal, la Cancillería afirmó que el modelo avanza tal como el cronograma lo estableció.

El ente de control identificó posibles riesgos financieros y operativos asociados a la falta de una proyección integral de costos, exposición al riesgo cambiario en euros, posibles sobrecostos y vacíos en la definición de pagos y condiciones de producción. Agregó que podrían haber retrasos, incumplimientos de plazos y debilidades en la estructuración del convenio.

Sin embargo, la Cancillería afirmó que el proceso para implementar el nuevo modelo de pasaportes —que incluye la personalización, custodia y distribución de libretas, además de la impresión y entrega de visas con zona de lectura mecánica— avanza “de manera continua y sin contratiempos”, pese a las alertas recientes de la Contraloría. .

La respuesta se da luego de un control de advertencia del despacho del contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra. A partir de ese llamado, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio envió un memorando a la Gerencia de la Imprenta Nacional y a los integrantes del Comité Operativo para la Estructuración e Implementación del Nuevo Modelo (COEP), en el que ordenó incorporar las recomendaciones del ente de control y reforzar criterios de eficiencia, responsabilidad y transparencia en la gestión pública.

🔴 ¡Atención! El proceso del nuevo modelo de pasaportes avanza sin retrasos, según cronograma establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional y la Casa da Moeda S.A. de Portugal. https://t.co/UQa1BkzecQ pic.twitter.com/cZ5atOfg7c — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 19, 2026

La Cancillería también sostuvo que el nuevo esquema permitirá mantener estándares de calidad en condiciones económicas favorables y sin detrimento del patrimonio público. En materia de tarifas, aseguró que cualquier ajuste se hará únicamente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y recordó que, durante los últimos dos años, el valor de expedición del pasaporte se mantuvo sin incrementos.

La Cancillería le recordó al ente de control que dirige Carlos Hernán Rodríguez, que, mediante la Resolución 009-2025 del 4 de noviembre de 2025, declaró ajustada a la ley la urgencia manifiesta que permitió extender la continuidad del servicio hasta el 1 de abril de 2026, fecha prevista para la entrada en operación del nuevo modelo.

El presidente Gustavo Petro, por su parte, respondió al comunicado de la Contraloría en su cuenta de X: afirmó que el nuevo modelo dará a Colombia “un pasaporte que es el cuarto mejor del mundo” y agregó que “está listo”.

El nuevo modelo nos dá un pasaporte que es el cuartoejor del mundoy está listo. https://t.co/T5Vb2rHDpQ — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 16, 2026

