Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Nuevo modelo de pasaportes: lo que viene tras movidas del Gobierno y alertas por transición

La gerente general de la Imprenta Nacional se refirió a lo que viene luego del anuncio del jefe de Estado sobre el inicio del nuevo modelo de expedición de estos documentos. La noticia llega en medio de posibles riesgos sugeridos desde la Contraloría e incluso una demanda desde la Procuraduría.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Luna Mejía Farías
Luna Mejía Farías
25 de febrero de 2026 - 12:02 p. m.
Canciller Rosa Villavicencio; presidente Gustavo Petro; gerente general de la Imprenta Nacional, Viviana León; embajadora de Portugal en Colombia , Catarina Arruda.
Canciller Rosa Villavicencio; presidente Gustavo Petro; gerente general de la Imprenta Nacional, Viviana León; embajadora de Portugal en Colombia , Catarina Arruda.
Foto: Archivo Particular

Horas antes de que se anunciara el nuevo esquema de pasaportes que implementará el Gobierno a partir de abril, se hizo oficial la llegada de Paula Andrea Cerón como viceministra de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional al Palacio de San Carlos. Este nuevo nombramiento, que surge de un viceministerio creado hace unos meses, tiene dentro de sus funciones la supervisión de la expedición de los pasaportes, proceso que ha sido polémico durante el periodo del presidente Gustavo Petro en el poder por diferentes altibajos que,...

Luna Mejía Farías

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano.lmejia@eleespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Pasaportes

Imprenta Nacional

Casa da Moeda

Portugal

Thomas Greg and Sons

Petro

León

villavicencio

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.