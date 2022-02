“Nuevo montaje judicial”: Piedad Córdoba sobre captura de su hermano

Exsenadora de La República, llega a los juzgados especializados de Bogotá, para rendir declaración en el juicio que se adelanta contra José Miguel Narváez por el homicidio de Jaime Garzón. Foto: Óscar Pérez

Piedad Córdoba, excongresista y candidata al Senado por el Pacto Histórico, se pronunció en la noche de este jueves sobre la captura de su hermano, Álvaro Córdoba Ruiz, que habría ocurrido el miércoles en Medellín. Aunque de acuerdo con la Fiscalía la captura se deriva de la solicitud de una Corte de Nueva York, de acuerdo con Córdoba se trata de “un nuevo montaje judicial”.

“Basta de persecución política contra mí y contra mi familia. Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados. Reto que se muestren las pruebas que soportan este nuevo montaje judicial”, escribió Córdoba en su cuenta de Twitter, donde además aseguró que ya denunció ante la Comisión de la Verdad sucesivos montajes en su contra. “Esta nueva agresión por mi retorno a la política no me va a amilanar cómo no lo han hecho las anteriores”, añadió.

De igual forma, la excongresista polemizó sobre los procedimientos utilizados para dar captura a su hermano y las condiciones en los que fue recluido. “¿Por qué si mi hermano fue capturado desde el día de ayer se le mantuvo retenido y aislado hasta el día de hoy? ¿Por qué se guardó secreto sobre su retención? ¿Por qué sus captores le preguntan sobre mí? ¿Qué pruebas sustentan esta intervención en las elecciones?”, cuestionó la candidata al Congreso.

Según fuentes policiales, Álvaro Córdoba es requerido con fines de extradición por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El hermano de Córdoba, quien estaría mencionado por una estructura narcotraficante en el suroccidente del país, fue capturado mediante un trabajo conjunto entre miembros del Grupo SIU de la Dirección de Investigación Criminal, Interpol, y la Policía Nacional.

La operación denominada Coral, de acuerdo con Blu Radio, fue desarrollada contra Libia Amanda Palacio Mena, conocida con el alias de Amanda. Según las autoridades de los Estados Unidos, al parecer, esta mujer lideraba la organización transnacional dedicada al tráfico de cocaína que era llevada hasta ese país. Esta mujer fue capturada junto a un hombre identificado como Alberto Alonso Jaramillo Ramírez. El medio radial señala que esta estructura tendría nexos con las disidencias de las Farc al mando de alias Gentil Duarte.