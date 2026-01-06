Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Presidente Petro va por su “plazoletazo” número 12 a seis meses de culminar su gobierno

El presidente Gustavo Petro liderará una nueva marcha en las calles antes de entregar las llaves de la Casa de Nariño en medio de la crisis con los Estados Unidosy la expectativa por el futuro de Venezuela. Soberanía y Constituyente serán sus ejes de discurso en para mantener viva su figura en plena campaña.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
07 de enero de 2026 - 02:05 a. m.
Durante sus declaraciones de la cancelación de su visa y el llamado a la constituyente, acto realizado en la Plaza de Bolívar
Durante sus declaraciones de la cancelación de su visa y el llamado a la constituyente, acto realizado en la Plaza de Bolívar
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El gobierno del presidente Gustavo Petro redobló su apuesta de movilización en las calles a poco más de seis meses de entregar la banda presidencial a su sucesor el próximo 7 de agosto. En medio de una nueva escalada en las tensiones con su homólogo estadounidense, el magnate Donald Trump, y con la crisis en Venezuela, el jefe de Estado apostará por las plazas bajo la consigna de la defensa de soberanía en un lema que también se convierte en la agenda central para la oposición, que busca mantenerse en la conversación durante la campaña.

La...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

noticias de hoy

Presidente Petro

Gustavo Petro

Presidente Gustavo Petro

Marchas petro

Plaza de Bolívar

Nicolás Maduro

Donald Trump

Estados Unidos

Rosa Villavicencio

 

José Luis Velásquez(77991)Hace 39 minutos
Qué desgracia de presidente el que tenemos. En vez de estar gobernando... Claro que, mejor es que esté distraído con bobadas, porque todo lo que toca lo destruye.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.