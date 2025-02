“A este Gobierno no le gustan las sociedades homogéneas”: nuevo minminas. Foto: Presidencia

A la salida de la presentación que hizo el presidente Gustavo Petro de ocho nuevos ministros, Edwin Palma, designado ministro de Minas, indicó que buscará acelerar la transición energética y cumplir con los objetivos pedidos por el mandatario. Defendió el pluralismo en el gabinete.

“El presidente ha sido claro en todos sus discursos, el mandato de este último gabinete es cumplir el Programa de Gobierno. Además, tenemos el gran reto de movilizar y politizar a la ciudadanía. De pensar en que este proyecto político pueda extenderse en el tiempo", manifestó.

Palma, quien iniciará el proceso de empalme con Andrés Camacho, señaló que se enfocará en acelerar la transición energética en el país y en reducir las tarifas de energía eléctrica, una de las grandes deudas del Estado con la Región Caribe especialmente.

Igualmente, defendió lo dicho por el presidente Petro de buscar un gabinete plural ideológicamente: “El presidente ha descrito el gabinete, es plural y representa la nación. Este es un Gobierno plural al que no le gustan las sociedades homogéneas“.

Durante la presentación de los nuevos ministros, el jefe de Estado aseguró que una parte de su gabinete le pidió homogenizar los cargos ideológicamente, pero él se habría resistido.

Fue en el consejo de ministros televisado el pasado 4 de febrero que algunos ministros le pidieron no abrirse hacia los partidos tradicionales y “sacar” del Gobierno a personas como Armando Benedetti, designado Mininterior, y a la canciller Laura Sarabia.

“Ese consejo mostró la intención de construir un gabinete homogéneo ideológicamente y yo me resisto a hacerlo. No me gusta la homogeneidad, el gabinete sigue siendo heterogéneo”, indicó Petro.

