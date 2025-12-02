Angie Rodríguez se va del Dapre: se vuelve a mover el círculo de poder de Petro

El presidente Gustavo Petro y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, durante el consejo de seguridad de este domingo. Foto: Andrea Puentes - Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de un clima interno marcado por reajustes y tensiones en todos los niveles, el Gobierno del presidente Gustavo Petro atestiguó en la noche de este martes un movimiento en uno de los despachos más estratégicos del Ejecutivo. Angie Rodríguez, ahora saliente directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), deja su cargo.

La movida ocurre después de que se conocieran episodios de fricción entre la directora del Dapre y varios funcionarios de la Casa de Nariño, e incluso con el jefe de Estado, por lo que así se consolida otro ajuste al círculo de poder del mandatario. El punto de quiebre se habría producido tras la resistencia de Rodríguez a respaldar el nombramiento de José Alexis Mahecha como secretario general de la Unidad Administrativa Especial de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC).

No obstante, el presidente Petro ratificó su respaldo a Mahecha -quien fue director administrativo y financiero del Dapre junto a Rodríguez y salió por diferencias entre ellos- y se conoció que su hoja de vida ya fue procesada bajo la orden del mandatario.

Quien venía desempeñándose como subdirectora, Letty Leal, asume como encargada de ese despacho mientras se toma una decisión de fondo.

Angie Rodríguez, quien asumió la dirección del Dapre en febrero de 2025 después de la salida de la excanciller Laura Sarabia, un relevo que la situó como un puente clave para gestionar la agenda presidencial y coordinar los trámites estratégicos del palacio. Tras haber trabajado junto al entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, Rodríguez se convirtió rápidamente en una figura influyente dentro de la Casa de Nariño.

Diversos ministros destacaron su compromiso y la consideraron una pieza fundamental en el engranaje administrativo del Gobierno, rol que consolidó su presencia en el círculo inmediato del mandatario.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.