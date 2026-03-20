“Nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante”: Petro tras casos en Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro estuvo en la Universidad de Georgetown para una conferencia magistral. Foto: Juan Diego Cano

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Tras las revelaciones del diario The New York Times sobre las presuntas indagaciones que adelantan al menos dos fiscalías federales de Estados Unidos en las que aparece el nombre del presidente Gustavo Petro, lo que no significa que esté siendo procesado directamente, el jefe de Estado se pronunció.

Petro, a través de su cuenta de X, aseguró que no existe ninguna investigación en Colombia en su contra sobre supuestas relaciones suyas con el narcotráfico, debido a que, según dijo, “nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante”.

Como bien sabe @elespectador en Colombia no existe una sola investigación sobre relación mia con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante, al contrario dedique diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y provocó el exikio… https://t.co/U4J0etQB5T — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 20, 2026

Esta precisión del presidente se da porque, de acuerdo con la prensa estadounidense, lo que verifican los fiscales es si el mandatario podría haber terminado beneficiado de alguna forma por sectores criminales. Petro lo niega y la justicia de ese país aún no avanza en un expediente formal.

En todo caso, en su mensaje en redes, Petro afirmó que el grueso de su carrera parlamentaria se la dedicó a denunciar escándalos como el de la parapolítica, el cual, advirtió, “provocó el exilio de mi familia”.

Según informó el diario estadounidense, la indagación —que aún no es formal— tendría relación, entre otras cosas, con las posibles reuniones de Petro con presuntos narcotraficantes y con si su campaña presidencial tuvo o no donaciones de esos sectores ilegales. De acuerdo con lo citado por el medio estadounidense, las investigaciones se encuentran en su fase inicial y no está claro si alguna de ellas dará lugar a cargos penales.

Frente a esto, el mandatario aseguró que “siempre ha dicho a los gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos”. Así mismo, recordó que en la indagación que realizó el Consejo Nacional Electoral sobre los topes de su campaña, en la que se confirmó que los violó, no se encontró dinero de procedencia irregular. “Nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante”, precisó.

La agencia de noticias Reuters, por su parte, informó que el presidente Petro no es el objetivo principal de ninguna de las investigaciones, pero que su nombre figura en investigaciones de narcotráfico llevadas a cabo por fiscales federales de Manhattan y Brooklyn, en Nueva York.

“No hay investigaciones en curso centradas exclusivamente en él”, dice Reuters con base en una fuente que cita como reservada.

En esta misma línea se pronunció la embajada de Colombia en Estados Unidos. En efecto, la sede diplomática que dirige Daniel García-Peña advirtió que no hay procesos directos que toquen al jefe de Estado.

“Ninguna autoridad competente ha emitido ninguna determinación o notificación formal, ni ha confirmado las afirmaciones a las que se hace referencia en el informe. Las insinuaciones reportadas no tienen base legal ni fáctica”, aseveró la embajada en su misiva.

Comunicado pic.twitter.com/iHY3kL4SZi — Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) March 20, 2026

Estas revelaciones generaron una serie de reacciones entre los aspirantes a reemplazar al presidente Petro el próximo 7 de agosto.

Estas revelaciones generaron una serie de reacciones entre los aspirantes a reemplazar al presidente Petro el próximo 7 de agosto. Desde la oposición, figuras como el aspirante Abelardo De La Espriella señaló al mandatario de ser “cómplice del narcoterrorismo”, que según asegura “lo he denunciado desde hace varios años”. Sin embargo, como precisamos previamente no existen evidencias en Colombia que señalen una relación entre el mandatario y el narcotráfico.

Está pasando lo que tiene que pasar. Petro es cómplice del narcoterrorismo y lo he venido denunciando desde hace varios años. La justicia debe actuar como en derecho corresponde.



Quien aspire a la Presidencia de Colombia debe comprometerse ante el país a que hará responder a… pic.twitter.com/fdNf8ZQKKl — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) March 20, 2026

Por otro lado, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, pidió a las autoridades estadounidenses llegar al fondo de las indagaciones para conocer la realidad de estos hechos.

En esa misma línea se encuentra el exministro de las TIC este Gobierno, Mauricio Lizcano, quién pidió a “la justicia de Estados Unidos que aclare, las versiones sobre una supuesta investigación por narcotráfico contra el presidente. Señalamientos de esta magnitud no pueden quedar en la ambigüedad ni poner en entredicho a toda una nación”.

Es urgente que la justicia de Estados Unidos aclare, con la mayor celeridad, las versiones sobre una supuesta investigación por narcotráfico contra el presidente. Señalamientos de esta magnitud no pueden quedar en la ambigüedad ni poner en entredicho a toda una nación.



Es… pic.twitter.com/NSMt454Y9q — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) March 20, 2026

Se espera que otros aspirantes a la presidencia se pronuncian al respecto durante las próximas horas, entre ellos, el ungido del petrismo, Iván Cepeda.

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