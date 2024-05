“Nunca he dado una orden ilegal ni ordené entregarle dinero a alguien”: Velasco

Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Foto: Mininterior

Luego de dar su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de presunta corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, contó detalles de la diligencia y dejó claro que fue llamado no por una investigación en su contra, sino para dar detalles de si habría o no salpicados en el Congreso.

Lea: Estos son los alfiles de la oposición detrás de las mociones para bloquear reformas.

“Como ciudadano que entiende sus obligaciones, vine, estuve puntual y respondí lo que me preguntaron tanto el señor magistrado, el Ministerio Público como los abogados defensores de los congresistas que están investigando”, dijo Velasco.

El ministro agregó que durante la diligencia se le preguntó por los trámites en el Congreso y aspectos relacionados con el tema legislativo y los procedimientos para que se apruebe un proyecto.

Fui convocado por la honorable @CorteSupremaJ a rendir TESTIMONIO, es decir, hablar de hechos que me consta frente a investigación que hacen contra dos aforados, congresistas de la República.



Como ciudadano que entiende sus obligaciones, vine, estuve puntual, respondí lo que me… pic.twitter.com/n0toU48WVh — Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) May 31, 2024

Lea también: Advierten “pérdidas millonarias” por enredos con al menos 50 diplomáticos.

“Esta diligencia no tiene nada que ver con alguna investigación en mi contra, es una diligencia en donde me preguntan sobre lo que a mí me consta frente a hechos que son materia de investigación y que pueden implicar a dos congresistas”, sostuvo.

Frente a las acusaciones que ha hecho el exdirector de la UNGRD Olmedo López, reiteró que serían falsas y que irían encaminadas a lograr un principio de oportunidad con la justicia: “Yo nunca he dado una orden ilegal, nunca ordené entregarle dinero a alguien”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.