Obras del metro y desarrollo económico, intereses de bloque legislativo de Bogotá

Según la Empresa Metro de Bogotá (EMB), los ajustes que sugirió el presidente Gustavo Petro representarían un costo aproximado de $5,5 billones, solo en estudios, y la obra no estará lista en 2028, como se pactó en la firma del contrato. Foto: Metro de Bogotá

Con el objetivo de crear un espacio de debate y concertación sobre los temas clave de la capital, este jueves se instaló el denominado “Bloque Parlamentario de Bogotá”. Liderado por el presidente del Senado, Roy Barreras; la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, 18 senadores y 19 representantes a la Cámara por Bogotá se reunieron en la Cámara de Comercio de Bogotá para exponer sus principales preocupaciones y propuestas para la ciudad.

En la instalación del bloque, Barreras destacó que el objetivo primordial es reunir las consideraciones de todos los parlamentarios de cara a la estructuración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y desde el primer momento habló del Metro de Bogotá como el tema principal de encuentro. “Hay una decisión por tomar o no sobre un tramo del metro”, expresó el presidente del Senado sobre la discusión que abrió hace unos días el presidente Gustavo Petro, quien sugirió que la parte del trazado del metro que va sobre la Avenida Caracas sea subterráneo, a pesar de que la obra que se contrató, y que tiene un 17 % de ejecución, es de un metro elevado.

“¿Cuánto demora? ¿Cuánto tarda? ¿Cuál de esos proyectos tiene viabilidad? El metro hay que hacerlo de la mejor manera posible, pero nada que genere sobrecostos es una buena idea para la ciudad. De manera que el debate está abierto”, expuso el presidente del Senado durante su intervención.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reiteró que las obras del metro tienen un 17 % de avance y destacó que por ahora genera 4.500 empleos, pero que esa cifra subirá a 17.000 el próximo año. “Solo una obra. Esta es una inversión triplemente rentable”, afirmó la mandataria sobre el otro punto más citado durante el encuentro: el empleo y el desarrollo económico de la capital.

La alcaldesa López, quien como Barreras y otros participantes lució un botón que decía “Metro YA”, resaltó además que el metro “va a reducir los tiempos de viaje” en cerca de hora y media y que ya están los recursos asegurados, mediante un convenio de cofinanciación con la Nación, para contratar en 2023 las obras de la segunda línea del metro, que sería subterráneo y tendría un trazado de 15 kilómetros sobre las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba.

Durante el encuentro hubo varios reparos de congresistas de la oposición, quienes manifestaron una vez más que los ajustes que se pretenden hacer al proyecto son inconvenientes y criticaron además el retraso de las obras. Uno de los abanderados de esta posición fue el senador Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático), quien fue enfático en que “el metro hay que protegerlo”.

El senador calificó como una “irresponsabilidad” que se esté planteando soterrar un tramo del metro. “Eso ya se planteó. Lo que ustedes están haciendo, con todo respeto, es un saludo a la bandera. Cuando se planteó inicialmente ya se hizo la evaluación si debía ser subterráneo o no”, apuntó.

Asimismo Uribe, quien fue secretario de Gobierno durante la Alcaldía de Enrique Peñalosa, responsable de la estructuración y contratación del proyecto, aseguró que incluso es más fácil hacer subterráneo el tramo del suroccidente que en la Avenida Caracas por temas de subsuelo.

“Tendría que ser a modalidad de cielo abierto y eso no lo terminan nunca. No es cuánto vale es que no lo terminan y empiezan a enterrar plata”, añadió Uribe en respuesta a los cuestionamientos que planteó Roy Barreras.

David Luna (Cambio Radical), quien citó a un debate de control político sobre los avances de la construcción del metro y qué tanto han influido las rencillas políticas en los obstáculos que presenta la obra, también intervino durante el evento y pidió “sensatez” y abordar el debate sobre los posibles cambios al metro “no solamente desde el punto de vista técnico sino también desde el punto de vista del sentido común”.

El senador, quien en algún momento estuvo en el sonajero para la Alcaldía de Bogotá en pasadas elecciones locales, destacó que una decisión de ese calibre es de “orden político”, pues a su juicio y el de otros parlamentarios el cambio de trazado acarreará sobrecostos y un mayor tiempo de obra.

“Si hay mayores costos y retrasos, los asumirá el Gobierno nacional. Si hay un compromiso para financiar las demás líneas del metro y el Gobierno lo está haciendo, los aplaudiremos”, dijo Luna en referencia a las responsabilidades políticas que se desprenderán de la propuesta de modificación al proyecto de metro.