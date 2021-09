Después de los rumores y especulaciones que circularon en los últimos dos días en el mundo político, es oficial: la mintic Karen Abudinen renuncia a su cargo como jefe de la cartera de las tecnologías, puesto que ostentaba desde el 5 de mayo de 2020, día en que el presidente Iván Duque la posesionó.

Su declive no era seguro, pero se concretó en la noche del 8 de septiembre, cuando Duque le solicitó que dejara su carta de dimisión al conocer que no lograría los suficientes votos para salir ilesa de la moción de censura que convocó la oposición en la Cámara de Representantes por las irregularidades del contrato de Centros Poblados (UT) para llevar conectividad a las zonas rurales del país. El jefe de Estado le dio esta noticia a la mintic delante de otros miembros del gabinete y esta se filtró a los medios.

Sin embargo, que el presidente le retirara su respaldo de cara a la moción de censura no fue una sorpresa para el Congreso, entre otras cosas porque para los parlamentarios tenía alto costo político apoyar, en pleno escenario electoral, a una ministra que atravesaba el desprestigio desde que se cayó el contrato de Centros Poblados. El Partido Liberal anunció públicamente que votaría favorablemente la moción para retirar a Abudinen del cargo, y Dilian Francisca Toro, jefa del Partido de la U, le advirtió al ministro del Interior, Daniel Palacios, que ella renunciaba o comunicaban que no la respaldarían. Por eso, después de que se definieran las nuevas posiciones, las reacciones del mundo político no se hicieron esperar.

Uno de los primeros en reaccionar fue el representante Gabriel Santos, del Centro Democrático. Contraria a la posición de su partido, Santos dijo públicamente que no estaba de acuerdo con sus actuaciones y que debía hacerse cargo de sus responsabilidades políticas. “Tarde. Muy tarde. Atornillarse a un puesto le costó un desprestigio enorme al Gobierno y minó de manera seria la poca credibilidad que quedan en algunas instituciones. El congreso, de nuevo, cumplió con su función notarial de poco exigir”, expresó.

También reaccionaron representantes del Partido Liberal. Juan Carlos Losada fue uno de los congresistas que insistió en la necesidad de votar favorable la moción en contra de Abudinen. Sobre la renuncia expresó que es “lamentable” que su dimisión se haya dado en el marco de la moción de censura y que no haya sido iniciativa de ella. “Es evidente que ella era la principal responsable política por ese escándalo del contrato de Centros Poblados. Es lamentable que Abudinen prefiera renunciar antes de dar el debate en el Congreso. La ley debe ser reformada para que quienes están en un proceso de estos no puedan renunciar y no puedan burlar la voluntad del Congreso”, agregó.

La oposición, por su lado, celebró la salida de Abudinen. “Esto se da gracias a los medios de comunicación, a la presión ciudadana y a los congresistas que estuvimos al frente de la moción de censura”, dijo la representante verde Katherine Miranda. No obstante, afirmó, esta salida “no exime al Congreso para que se pronuncie de fondo, votando a favor o en contra de la ministra hasta el próximo lunes, 13 de septiembre. Es importante que los partidos den su postura sobre el actuar de la ministra en el marco del desfalco de los $70.000 millones de pesos. Desde la oposición vamos a estar muy pendientes de que se recuperen los recursos para los niños y las niñas de las zonas apartadas del país”.

Su copartidario, el representante León Fredy Muñoz también aplaudió la renuncia de Karen Abudinen. ““Hoy nos dan la razón, estoy supremamente feliz, porque los debates de control político si dan resultados cuando se hacen con juicio. Ministra, los recursos públicos son sagrados, cosa que usted, no tuvo en cuenta”, dijo calificando esta situación como un triunfo para la oposición.

Para David Racero, representante de la Lista de los Decentes, y quien hace parte del Pacto Histórico, aseguró que la abdicación de la mintic es una derrota a la casa política de los Char. “Era insostenible la continuidad de Karen Abudinen en el Ministerio de las TIC´s. Se demora Iván Duque, primero encubriéndola y respaldándola, y luego por la presión de los periodistas críticos, los sectores de oposición, de la ciudadanía, el debate de moción de censura tiene que recular. Esto es una derrota a la casa Char, al Gobierno de Iván Duque, y es una victoria de la lucha contra la corrupción”, expuso.