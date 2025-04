Oposición cuestionó ejecución del Gobierno en primer trimestre de 2025: “Vergonzosa”

El presidente Petro con el gabinete con el que afrontará la parte final de su mandato. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras cumplirse los primeros tres meses de 2025, la oposición le hizo un corte de cuentas a la ejecución presupuestal del gobierno del presidente Gustavo Petro. La representante a la Cámara Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, presentó un balance de los números que, a su juicio, reflejan una falla de la administración en el cumplimiento de sus promesas y programas de gobierno.

Según cuestionó Arbeláez, las cifras de ejecución demostrarían que el gobierno no tiene la razón al señalar que hay una crisis fiscal y que no tiene recursos, sino que hay fallas en sus propias entidades. “Un gobierno mentiroso, populista que no ejecuta no gobierna y no cumple hasta cuando“, dijo la representante opositora en un trino publicado en la tarde de este martes.

🚨DENUNCIA



Esta es la vergonzosa Ejecución Presupuestal en el primer trimestre del 2025 del gobierno del “CAMBIO”. Mientras Colombia atraviesa una crisis de gobernabilidad.



Aquí el ranking de los más incompetentes👇🏽



➡️ 0.32% Dirección de Sustitución de cultivos de uso… pic.twitter.com/7XzC4HhxQd — Carolina Arbeláez (@kroarbelaez) April 1, 2025

Lea también: Se llevó a cabo la primera mesa de seguimiento electoral para elecciones de 2026

En la denuncia, Arbeláez también hizo un top cinco de las entidades del gobierno con la ejecución más baja en el primer trimestre. La lista la lidera la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que, de acuerdo con la denuncia, en estos primeros tres meses de 2025 apenas ejecutó el 0,32 % . En la segunda casilla aparece el Ministerio de Minas y Energía, con el cero 0,89 %, seguido por la UNGRD, con el 1,12 %.

El ranking lo completan el Ministerio de la Igualdad (1,21 %), hoy en cabeza de Carlos Rosero, el Ministerio del Interior (2,49 %), ahora encargado a Armando Benedetti, y el Ministerio del Deporte (2,84 %), liderado por Patricia Duque. Cómo se evidencia, en estas tres entidades, al igual que en la cartera de Minas, hay ministros nuevos, pues esos despachos entraron en el cuarto remezón ministerial ordenado por el presidente Gustavo Petro para, entre otras cosas, mejorar la ejecución de su gobierno.

No se pierda: Registrador sobre consulta de Petro: “Puede costar entre $600 y $700 mil millones”

“El cambio que prometió Gustavo Petro es pura carrera y eso queda evidenciado con la baja ejecución presupuestal. El país está paralizado por la falta de gobernabilidad, mientras el presidente piensa en Cien años de Soledad”, cuestionó la representante Arbeláez. Para ella, es crítico que entidades como el Ministerio de Minas, en medio de una posible crisis energética, tenga una de las peores ejecuciones.

Sobre el tema del Minigualdad, la congresista dijo que preocupa que la entidad siga teniendo esos bajos niveles y que, además, se privilegie la “burocracia”. Por último, dijo que “Colombia no aguanta más improvisación” y que el gobierno de Petro “habla mucho pero ejecuta poco”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.