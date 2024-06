Oposición denuncia que no hay garantías en el debate de la reforma pensional

Debate de la reforma pensional en la plenaria de la Cámara. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Este jueves, el Congreso decidió no archivar la reforma pensional que está en su cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes y que tiene el tiempo en contra, pues debe ser aprobada antes del 20 de junio para no hundirse. En medio de la discusión, la oposición señaló que no se han brindado las garantías necesarias pues el gobierno nacional no respondió a sus inquietudes antes de que se votara la ponencia de archivo.

Juan Espinal, representante del Centro Democrático, manifestó su descontento: “Dejamos constancia como bancada del Centro Democrático que no votamos la ponencia de archivo porque no recibimos respuestas del Gobierno. Además de eso, vienen y nos irrespetan. Apelamos la decisión tomada por la plenaria de Cámara”.

Le sugerimos: “Siento pesar por el destino de Rodolfo”: Petro sobre la condena del excandidato

#PlenariaCámara dejamos constancia como bancada del @CeDemocratico que no votamos la ponencia de archivo porque no recibimos respuestas del Gobierno. Además de eso vienen y nos irrespetan.



Apelamos la decisión tomada por la plenaria de @CamaraColombia pic.twitter.com/IJbaPYX1ag — Juan Espinal (@Juan_EspinalR) June 14, 2024

Espinal criticó al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por su actitud durante el debate: “Le solicito a usted como presidente que le exija al doctor Luis Fernando que respete a la plenaria, que respete a la oposición. No puede venir a reírse en nuestra cara, ministro. Nos respeta, por favor”.

También desde el Centro Democrático, Hernán Cadavid señaló: “Mientras desde la oposición confrontamos con argumentos las reformas, los ministros Velasco (Interior), Gloria Ramírez (Trabajo) y Ricardo Bonilla (Hacienda) están muertos de risa y se burlan de nosotros. ¿Cuál será el chiste?”.

Mientras desde la oposición confrontamos con argumentos las reformas, los ministros Velasco, Gloria Ramírez y Ricardo Bonilla están muertos de risa y se burlan de nosotros



¿Cuál será el chiste? ¡Serán los de Olmedo y Sneider Pinilla! pic.twitter.com/spueRhazvg — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) June 14, 2024

Según algunos de los congresistas, los ministros, sentados en la mesa directiva, le estaban indicando al presidente de la Cámara, Andrés Calle, como dirigir el debate. “Una mesa directiva sumisa que hace todo lo que el gobierno le pide. Los representantes le hicimos una serie de preguntas en cuanto a la reforma pensional a la ministra del Trabajo y la mesa directiva, en vez de poner a la ministra a que nos respondiera, abre la votación en tiempo récord para que esta no diera respuestas”, dijo, por ejemplo, Miguel Polo Polo.

El contexto del debate también incluyó la intervención de Jhon Edgar Pérez, de Cambio Radical, quien explicó que su bancada no votó la ponencia de archivo por la falta de garantías: “No es posible que en todo el debate de la reforma pensional estén sentados dos ministros en la mesa directiva y no hayan respondido a las preguntas en medio de la discusión de la ponencia de archivo”.

Le recomendamos: Cámara negó el archivo de la pensional, oposición asegura que no hay garantías

Ante la presión, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se dirigió a la plenaria para asegurar que los afiliados no perderán sus ahorros y que la afiliación al sistema público no implica ninguna expropiación. Ramírez aclaró que a quienes tienen menos de 300 semanas se les devolverán sus aportes ajustados a inflación más tres puntos y quienes tengan entre 300 y 1000 recibirán una renta vitalicia.

En la sesión de este miércoles se votaron los impedimentos y este jueves empezó el debate de las ponencias, empezando por la de archivo presentada por los representantes Betsy Pérez y Juan Felipe Corzo, que fue negada, de manera que se abrió la discusión para la ponencia positiva de la reforma.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en 'Congreso a la mano'.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.