Oposición prepara moción de censura contra Mindefensa por situación en Caquetá

Integrantes del partido de oposición, Centro Democrático, han mostrado su inconformismo en los últimos dos días a causa de los enfrentamientos y la escalada de la violencia en San Vicente del Caguán (Caquetá), en donde indígenas y miembros de la guardia campesina del sector de Los Pozos se manifiestan en contra de la compañía Esmerald Energy.

Hasta la tarde de este viernes 3 de marzo, permanecen 79 uniformados retenidos por la comunidad y los enfrentamientos entre manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) ya dejaron dos muertos: un miembro de la Policía y un campesino.

Ante la retención de los policías, la oposición ha cuestionado al Gobierno por su presunta tardía actuación y según dicen, por permitir el “irrespeto a la fuerza pública”. De acuerdo con la senadora María Fernanda Cabal, en el lugar tuvo lugar “secuestros, asesinatos y humillación a una policía desarmada por cuenta de la propaganda de los progresistas”, dijo.

En el sector de Los Pozos ya se encuentra el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, quien lidera un Puesto de Mando Unificado (PMU). Lamentó el homicidio del subintendente, “a quien dieron muerte sin compasión cuando se hallaba indefenso en poder de sus captores, merece el repudio general. Nada, nada, justifica este hecho cometido hoy en San Vicente del Caguán. Mi solidaridad con su familia”, dijo.

Para la oposición, el Gobierno se demoró en llegar, por lo que este viernes el representante a la Cámara, José Jaime Uscátegui (Centro Democrático) aseguró que convocará “a los miembros de mi partido para pedirles que nos unamos entorno a una moción de censura contra el ministro de Defensa”.

Agregó que “su muerte y el dolor de su familia no será en vano (...) viajaré al municipio de Popayán para que mi bancada me acompañé en una moción de censura, porque esta situación no puede quedar en impunidad”, dijo el representante.

Otro que solicitará adelantar la moción de censura fue el representante Víctor Andrés Tovar (Cambio Radical), quien señaló que “la humillación a nuestra fuerza pública es exclusiva responsabilidad del Presidente y del Ministro de Defensa. Solicito a mi bancada de Cambio Radical citar a moción de censura a Iván Velásquez para que responda por los graves hechos de Los Pozos”.

