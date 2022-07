Organizaciones feministas piden ser convocadas al gran acuerdo nacional de Petro

Los movimientos feministas recalcan que, como fuerza política, han llevado a cabo una de las revoluciones más importantes en la vida de la nación, ahondando la democracia.

En carta al presidente y la vicepresidenta electos, Gustavo Petro y Francia Márquez, respectivamente, varias organizaciones feministas les expresan la necesidad de ser convocadas al gran acuerdo nacional propuesto por el gobierno entrante, de tal manera que todas las personas habitantes de Colombia sean tratadas con igual valía, lo que implica la implementación de medidas que combatan las discriminaciones, exclusiones e injusticias por razón de raza, etnia, identidad de género, orientación sexual, religión, condición económica, creencia política u origen nacional.

“Es imprescindible que como fuerza política, los feminismos sean convocados al acuerdo nacional. Tenemos el conocimiento, la experiencia, la capacidad técnica para contribuir a tejer dicho acuerdo y para aportar a la agenda conjunta. En diferentes momentos de la historia del país hemos dicho: sin las mujeres la democracia no va, sin las mujeres la paz no va. Hoy afirmamos con contundencia, sin los feminismos, el acuerdo nacional no va”, señalan en la misiva.

Para las organizaciones firmantes, la elección de Petro y Márquez representa la posibilidad de avanzar en la radicalización de la democracia, el logro de la paz y la justicia con igualdad y sin exclusiones. Frente a eso, reconocen, el camino no será fácil pues, en su concepto, existen diversos sectores en la sociedad colombiana que no están interesados en transitar democráticamente hacia las transformaciones que se requieren para que cada habitante del país pueda satisfacer sus necesidades básicas, desarrollar sus capacidades y tenga garantías para el goce de sus derechos, y para que el “vivir sabroso” y “Colombia potencia de la vida” sean propósito común de todos.

“Los feminismos, como fuerza política, han llevado a cabo una de las revoluciones más importantes en la vida de la nación, ampliando los márgenes de la democracia, el reconocimiento de derechos económicos, sociales, culturales, reproductivos y sexuales para las mujeres en nuestra diversidades identitarias y sexuales; el reconocimiento de las violencias contra las mujeres como una violación sistemática de los derechos humanos y un asunto político que le compete al Estado y a la sociedad”, agregan en la carta.

En este sentido, insisten en la necesidad de diálogo como instrumento para la tramitación de los conflictos públicos y privados. “Señor presidente electo y señora vicepresidenta electa: pueden contar con nosotras en la tarea de continuar revolucionando la vida cotidiana, la cultura, la radicalización de la democracia, el logro de la justicia y de condiciones de vida dignas para cada habitante de este país y en el respeto y la protección de la naturaleza. Para la vida todo, para la guerra nada”, concluye la carta que firman organizaciones como Artemisa, Casa de la Mujer, Corporación Humanas, Corporación Sisma Mujer, Mujeres por la Paz, Paridad Ya, Fundación Lunaria, entre otras.