“No me gustaría que el gobierno entrante, así no comparta sus ideas, fracase”: Otty Patiño

Otty Patiño, consejero Comisionado de Paz, defendió lo hecho por el saliente gobierno del presidente Gustavo Petro con la política de "paz total". Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

¿Ha tenido algún diálogo con alguien del equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, para entregar los informes relacionados con la política de paz?

Eso no ha sido posible porque el Gobierno entrante ha planteado que esta Consejería desaparece, de tal manera que no hay un homólogo al cual entregarle ningún informe. Como Consejería dependemos administrativamente del Departamento Administrativo de la Presidencia y nuestro jefe político es el propio presidente de la República. El presidente es el encargado de la paz en Colombia...