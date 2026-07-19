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“No me gustaría que el gobierno entrante, así no comparta sus ideas, fracase”: Otty Patiño

El consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, le solicitó al gobierno entrante del presidente Abelardo de la Espriella que revise lo que la saliente administración de Gustavo Petro ha hecho con la “paz total”. Aseguró que los procesos abiertos con sectores criminales le servirían de base para profundizar la seguridad que promueve. “Quienes van a sufrir en un recrudecimiento violento son las comunidades”, precisó. Habló sobre el papel de Estados Unidos y de la renaciente Consejería de Seguridad.

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Daniel Valero
Daniel Valero
19 de julio de 2026 - 12:15 p. m.
Otty Patiño, consejero Comisionado de Paz, defendió lo hecho por el saliente gobierno del presidente Gustavo Petro con la política de "paz total".
Otty Patiño, consejero Comisionado de Paz, defendió lo hecho por el saliente gobierno del presidente Gustavo Petro con la política de "paz total".
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

¿Ha tenido algún diálogo con alguien del equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, para entregar los informes relacionados con la política de paz?

Eso no ha sido posible porque el Gobierno entrante ha planteado que esta Consejería desaparece, de tal manera que no hay un homólogo al cual entregarle ningún informe. Como Consejería dependemos administrativamente del Departamento Administrativo de la Presidencia y nuestro jefe político es el propio presidente de la República. El presidente es el encargado de la paz en Colombia...

Daniel Valero

Por Daniel Valero

@DanielValeroRhvalero@elespectador.com
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