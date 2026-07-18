Otty Patiño: “Quienes van a sufrir en un recrudecimiento violento son las comunidades”

El consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, le solicitó al gobierno entrante del presidente Abelardo de la Espriella que revise lo que la saliente administración de Gustavo Petro ha hecho con la “paz total”. Aseguró que los procesos abiertos con sectores criminales le servirían de base para profundizar la seguridad que promueve. “No me gustaría que el gobierno entrante, así no comparta sus ideas, fracase”, precisó. Habló sobre el papel de Estados Unidos y de la renaciente Consejería de Seguridad.