Estas son las vías que evalúa el petrismo para esquivar decisión contra Colombia Humana

El presidente Gustavo Petro se reunió con miembros del Pacto Histórico como la senadoras María José Pizarro y Gloria Flórez y el representante Gabriel Becerra. Foto: X Gabriel Becerra

El petrismo tiene exactamente 17 días para trazar una ruta y definir si irá o no a una consulta interna para elegir a su candidato oficial a la Presidencia y a los aspirantes al Congreso. Reconoce que tiene que sortear varias piedras en el camino, pues las cosas no han marchado como lo esperaba en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que le ha dado ya dos “sí” a sus peticiones, pero con condiciones que se interponen en sus planes.

