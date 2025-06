Pacto Histórico pidió elecciones para el 26 de octubre, este es el motivo

La coalición del Pacto Histórico quiere medirse en las urnas el próximo 26 de octubre. Foto: Gloria Flórez

Este viernes, el Pacto Histórico advirtió que no solo quiere convertirse en partido único para competir por el Congreso y la Presidencia, sino también, que busca realizar elecciones el próximo 26 de octubre.

Así se lo indicaron los miembros de la coalición de Gobierno al Consejo Nacional Electoral (CNE), la entidad que por ley es la encargada de hacer el trámite para las consultas internas de los partidos junto a la Registraduría Nacional, que debe liderar todo el tema logístico y convocar a los ciudadanos a las urnas.

En efecto, el Pacto señaló que en octubre quiere ir a consulta interna para así definir quién será su candidato o candidata a la Presidencia y posteriormente medirse nuevamente en marzo, en otra consulta en la que entrarían también las otras corrientes del progresismo y fuerzas del centro y la centro izquierda.

Hasta el momento, a esta primera consulta de octubre entrarían a participar Gustavo Bolívar, María José Pizarro y Susana Muhamad. La persona que resulte elegida se mediría unos meses después con Roy Barreras, Daniel Quintero, Camilo Romero y otros aspirantes que decidan entrar al eventual frente amplio que quiere hacer el presidente Gustavo Petro.

Celebro dos históricos pasos para la unión de los movimientos progresistas de Colombia:

1- Radicación de documentos para la fusión de personerías jurídicas para creación del partido Pacto Histórico

2- Consultas para definir candidatura presidencial y listas al congreso.

👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/ACaEmwi3Cd — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) June 13, 2025

Pero el Pacto no solo busca elegir al posible sucesor de Petro en esta consulta, sino también conformar sus listas al Senado y posiblemente a la Cámara de varios departamentos de acuerdo con el número de votos que obtengan los aspirantes.

Es decir, de acuerdo con el número de apoyos recibidos se le asignará una posición en la lista, que será cerrada y en cremallera para garantizar la paridad de género, como el presidente Petro lo ordenó.

El mecanismo venía generando dudas al interior de la agrupación e incluso el mismo jefe de Estado no estaba del todo seguro de solicitarlo, pues, teniendo como referencia la puntuación en las encuestas, el elegido en octubre podría ser Gustavo Bolívar, quien para Petro es el “candidato fácil de derrotar” en la segunda vuelta, como lo contó el exdirector en entrevista con El Espectador.

Al parecer, Petro no confía en apostarle a Bolívar, pues creería que perdió la Alcaldía de Bogotá en los comicios regionales de 2023 (que ganó Carlos Fernando Galán) por no hacer alianzas con otras fuerzas. Temería que en su debido momento les diga no a los acuerdos y pactos entre colectividades.

La izquierda, por lo pronto, avanza en su estrategia de la consulta popular y la Asamblea Nacional Constituyente. Ya el decreto de la consulta llegó a la Registraduría, que deberá determinar si acoge o no la medida debido a las dudas que la rodean frente a su constitucionalidad y determinar si habrá o no elecciones el próximo 7 de agosto, fecha que pide la Casa de Nariño para la consulta popular.

