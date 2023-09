Pacto Histórico y verdes chocan por supuesta “jugadita” contra reforma a la salud

Pelea entre el Pacto Histórico, verdes e independientes por subcomisión de la reforma a la salud. Foto: Archivo Particular

“Un acuerdo nacional no se da con jugaditas, se da generando confianza”. Así respondió el representante Alfredo Mondragón, coordinador ponente de la reforma a la salud, ante la noticia de la aprobación, en la plenaria de la Cámara, de la proposición que crea una subcomisión para estudiar y modificar la ponencia de la iniciativa.

Mondragón le dijo a El Espectador que detrás de dicha acción hay un intento de frenar el debate. “Quedó en entredicho la voluntad y sinceridad de las congresistas independientes y verdes. Creímos en la buena intención de ellas de acoger la invitación del presidente de un acuerdo nacional, pero lo que se ve en los registros de los medios es que fue una jugada”.

“Eso es un insulto para las comisiones, porque es decirle a los congresistas de la Comisión Séptima que su trabajo no valió, que ellos durante el semestre pasado no discutieron y no hicieron las 40 audiencias públicas que hicieron. Por eso no es procedente una proposición como esta, y primero tienen que agotarse unos pasos anteriores”, le dijo a este medio el representante David Racero, también del Pacto Histórico.

La cultura del "vivo", del "avión", de la "jugadita" tiene que dejar de ser la regla; la confianza en una deliberación argumentada no puede ser vista como ingenuidad o debilidad. Me niego a creer que el debate público tenga que basarse en desconfiar del otro. Si la premisa es la… — David Racero (@DavidRacero) September 4, 2023

Sin embargo, para las congresistas que firmaron la proposición, no se trata de una “jugadita”, sino de un intento de generar consenso en torno a un proyecto clave para el país. “Nosotras actuamos según la Ley 5, en el momento de las proposiciones la presentamos. ¿Tengo que estar pendiente de 25 congresistas del pacto que no estudian y no saben que votan? Aquí solo queremos consensos”, le dijo a El Espectador la representante Katherine Miranda.

Al Congreso se llega a trabajar y no a farandulear.



En el primer punto del orden del día se votan las proposiciones y así se hizo, como lo ordena la Ley 5 de 1992.



No hay ninguna jugadita en pedir una subcomisión para tratar de generar consensos, esto SIEMPRE se hace.



Si no… — Katherine Miranda (@MirandaBogota) September 4, 2023

La representante Catherine Juvinao, también de la Alianza Verde, aseguró que es necesario abrir espacios de diálogo entre el Pacto Histórico y su bancada, para evitar peleas por temas como el de la reforma a la salud. “La falta de espacios de interlocución directa nos está llevando a enfrascarnos en nuestras diferencias, cuando son más las coincidencias. Si todos ponemos, todos ganamos”.

El senador Humberto de la Calle también salió en defensa de las congresistas que presentaron la proposición y aseguró que la culpa recae sobre quienes no prestaron atención a lo que se estaba votando. “Queridas bodegas, pongámosle algo de racionalidad al asunto. Si el Pacto Histórico estaba distraído, la culpa no puede ser de las promotoras de la proposición sobre salud”, dijo.

