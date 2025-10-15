Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Fantasma de la expropiación de tierras revivió pulso entre Gobierno y la oposición

Una demanda ante la Corte Constitucional que promueve el Ejecutivo desató la nueva polémica. La oposición acusó un supuesto intento de interferir en procesos de baldíos. La jurisdicción agraria quedó en vilo.

Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
15 de octubre de 2025 - 02:00 a. m.
Paloma Valencia denunció movimientos del Gobierno para "revivir" la extinción de dominio. El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, respondieron.
Paloma Valencia denunció movimientos del Gobierno para "revivir" la extinción de dominio. El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, respondieron.
Foto: Eder Rodríguez

El último gran acuerdo logrado entre el Gobierno y la oposición en el Congreso pende de un hilo. Si bien el escenario estaba dado para que todas las fuerzas apoyaran el desarrollo final de la jurisdicción agraria, una demanda presentada por el Ejecutivo puso en vilo el proyecto porque supuestamente dar ese paso es “revivir el fantasma” de la expropiación exprés con la excusa de darle celeridad a la extinción de dominio, lo cual va en contravía de los pactos suscritos.

En efecto, a la Corte Constitucional llegó un documento pidiendo tumbar 13...

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Paloma Valencia

Felipe Harman

Martha Carvajalino

Agencia Nacional de Tierras

PremiumEE

Presidente Gustavo Petro

Gustavo Petro

Presidente Petro

 

Arkanos(kwupp)Hace 11 minutos
El condenado criminal narco-paraculebrero Matarife perpetró la más sangrienta contrarreforma agraria, despojando a 8 millones de labriegos de 6 millones de hectáreas (¡!) y ahora está mediocre 🐀💩viene a disimular el atropello con reclamos enajenados, propios de las afectaciones mentales heredadas de su puto abuelo sifilitico...🔥
javier arlés(96673)Hace 14 minutos
El poder de los terratenientes y los despojadores de tierras.
Nerhy(22027)Hace 26 minutos
Que contradicción, una persona que quiere ser presidenta de Colombia, pero odia a los campesinos, trabajadores, indígenas, negros, viejos, pobres, pensionados, prepensionados.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.