“No me invitaron a la posesión presidencial, somos varios los excluidos”: Paloma Valencia

Candidata y senadora del Centro Democrático, en entrevista Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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¿Cómo responde a las críticas que recibió tras afirmar que el Centro Democrático no es un partido de derecha?

Este es un partido uribista. Es una colectividad con ideas muy claras, las mismas que desarrolló el presidente Álvaro Uribe durante su mandato y que se han consolidado a través del trasegar político.

A mí no me gusta la etiqueta de “derecha” porque no quiere decir nada y son etiquetas vacías, que ningún tratadista serio recoge. Norberto Bobbio fue el único que lo hizo, pero en otros términos. Él explicaba que la derecha reconoce las diferencias como naturales y no pretende cambiarlas, mientras que la izquierda las ve como no naturales y busca eliminarlas, pero eso no tiene nada que ver con la libertad.

Lo que nosotros representamos es claro: la seguridad con autoridad, el crecimiento económico como vía para enriquecer al país, la política social de fondo para el bienestar ciudadano, un Estado austero y una disposición permanente al diálogo con la ciudadanía. No me interesa qué etiqueta le pongan otros; yo siempre lo he llamado uribismo y digo con orgullo que soy uribista.

Ante el cruce de declaraciones, ¿existe una ruptura dentro del partido?

No. Creo que hay personas propensas a las modas, pero yo nunca he sido una de ellas. Soy una mujer de convicciones que no cambian, por eso llevo 20 años al lado del presidente Uribe ayudando a construir una doctrina política que le sirve al mundo entero.

Recomendaría a los mandatarios que hoy llaman “de derecha” que aprendan del equilibrio de Uribe: desarrollo económico con política social, Estado austero con diálogo ciudadano, y el balance entre promover al empresario y cuidar al trabajador. Esa es la política que defiendo desde hace dos décadas.

¿Cómo queda el Centro Democrático frente al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, considerando que ellos sí se identifican abiertamente como de derecha?

Lo importante son los contenidos. Habrá que ver qué significan ellos por “ser de derecha”. Nosotros somos uribistas y tenemos una doctrina clara: la no impunidad (sin que esto se convierta en persecución política). Somos un partido que ha luchado contra la impunidad de criminales de las Farc y que ha sufrido la persecución contra el presidente Uribe y su familia.

Este partido no se rinde ante las modas. Lo demostramos cuando nos opusimos a los acuerdos de La Habana pese a tener a todos los sectores en contra. La política es “fume y compare”: nosotros tenemos una historia de logros y resultados contra el gobierno de Petro que son enteramente del Centro Democrático. Los nuevos sectores deberán demostrar de qué son capaces.

¿Teme que este nuevo partido gane terreno en las bases uribistas y les reste espacio en las próximas elecciones?

El Centro Democrático tiene vocación de poder y de crecimiento. Actualmente, somos la fuerza política más importante de Colombia, con la segunda bancada más grande del Congreso. Nuestra máxima es trabajar con amor por Colombia; apoyaremos lo bueno del gobierno, pero criticaremos con firmeza todo lo que sea malo para los ciudadanos.

De lo que ha propuesto el presidente de la Espriella, ¿qué puntos ve usted como alertas?

Me preocupa la idea de trasladar la Cancillería para crear un nuevo palacio presidencial en San Carlos. En la actual situación fiscal del país, no es comprensible que se gaste en construir nuevos palacios y mover instituciones. Para nosotros, el tema de la austeridad sigue siendo fundamental.

¿Cómo se organiza el partido para las elecciones regionales?

Buscaremos liderazgos que representen nuestros pilares: seguridad, desarrollo económico y política social. Presentaremos a los colombianos un partido con resultados: fuimos quienes nos opusimos a Petro, quienes frenamos la reforma a la salud y logramos parar la reforma pensional. La ciudadanía tendrá que elegir entre las alternativas que ofrece la democracia y los resultados probados de nuestro partido.

En esa búsqueda de líderes, ¿planea usted aspirar a una alcaldía o gobernación, o se proyecta para las presidenciales de 2030?

Mi propósito es ser la primera mujer presidente de Colombia y sigo trabajando para ello. Aunque la política tiene muchos destinos intermedios, por ahora mi enfoque es servir con entusiasmo a mis compatriotas.

¿Cómo mantendrá su visibilidad política tras los logros obtenidos en el Congreso?

Cada día trae su afán. Compartimos la ilusión de haber derrotado la continuidad del gobierno de Petro, que era nociva para la institucionalidad. Sin embargo, hay que dejar actuar al gobierno actual. Estaremos atentos para señalar lo que conviene al país y contribuir de manera asertiva al desarrollo nacional.

Finalmente, ¿ha tenido comunicación con el presidente de la Espriella o su gabinete?

No me invitaron a la posesión; entiendo que varios fuimos excluidos, incluyendo expresidentes. No he hablado con él, salvo un encuentro casual en la Virgen de los Remedios en La Guajira y un mensaje de felicitación que le envié tras su victoria en primera vuelta, el cual agradeció. Desde entonces, no hemos tenido comunicación, ni nadie de su gabinete me ha buscado para entablar un diálogo.

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