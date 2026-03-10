Publicidad

“Quiero conquistar al que votó por Gustavo Petro y está aburrido”: Paloma Valencia

La candidata presidencial Paloma Valencia reveló detalles de sus diálogos con Juan Daniel Oviedo y sobre el papel que está jugando el expresidente Álvaro Uribe en su campaña. “Siempre tenemos que tener oposición”, dijo sobre cuál debería ser el papel del ahora presidente Gustavo Petro en caso de ganar la Presidencia. También aseguró que está trabajando en buscar unidad con sectores diferentes a los que ya la apoyan y por los que logró 3,2 millones de votos en la Gran Consulta por Colombia.

Redacción Política
10 de marzo de 2026 - 11:03 p. m.
La candidata presidencial Paloma Valencia ganó la llamada Gran Consulta por Colombia al obtener 3,2 millones de votos el pasado 8 de marzo. EFE / Mauricio Dueñas Castañeda
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

¿Qué tal están las cosas tras 48 horas de su victoria en las urnas?

Muy feliz, por lo que aprovecho para darles las gracias a esos más de cinco millones ochocientos mil colombianos que confiaron en la Gran Consulta y que nos ayudarán a construir este camino para elegir a la primera mujer presidente de Colombia.

¿Qué tan garantizada está la unidad con los otros ochos aspirantes que compitieron con usted?

Ya tuvimos una reunión maravillosa y, la verdad, yo sentí un gran ambiente, un gran respaldo de los miembros de la coalición. Nos...

Por Redacción Política

Florecita(dy9ie)Hace 21 minutos
Felicitaciones senadora, yo soy antiuribista hace unos años, pero una vez que la escuché hablando pensé que por usted no era descabellado votar hasta que se empecinó en acabar la JEP. Lo cierto es que jamás votaría por Ma Fda Cabal desde que mandó a nuestro nobel de literatura al infierno, un señor que no le había hecho nada, y quizás ni el cielo, ni el infierno existan, pero me pareció tan inmundo que esa señora no se le hubiera ocurrido otra cosa en ese momento de luto nacional.
Victor Llanos(61349)Hace 37 minutos
Los votos de paloma son los mismos de las firmas "legítimas" de abelardo, significa que para la primera vuelta entre ellos dos no sumarán más de 4 millones, con Ivan Cepeda ganaremos en la primera vuelta. Es mejor que no pierda la plática ni el tiempo buscando convencer a los petristas, mejor siga con los propiciadores de los falsos positivos, del racismo, de las escombreras, del deterioro de los derechos de la salud y de los trabajadores y de pensionados.. mejor siga en su cuento de títere útil
Mario Giraldo(196)Hace 38 minutos
Por sus obras se ha hecho conocer.
Mario Giraldo(196)Hace 39 minutos
Su mayor logro fue UNDIR las propuestas de Petro, que en ultimas eran propuestas para el bien de la gente y el pais. Hoy quiere que los que apoyaron esas propuestas, la apoyen a ella.
samuel diaz florian(77552)Hace 41 minutos
Los progresistas mas unidos que nunca. Que vaya a enfrentarse al tigre de la espriella.
