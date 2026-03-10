“Quiero conquistar al que votó por Gustavo Petro y está aburrido”: Paloma Valencia

La candidata presidencial Paloma Valencia ganó la llamada Gran Consulta por Colombia al obtener 3,2 millones de votos el pasado 8 de marzo. EFE / Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

¿Qué tal están las cosas tras 48 horas de su victoria en las urnas?

Muy feliz, por lo que aprovecho para darles las gracias a esos más de cinco millones ochocientos mil colombianos que confiaron en la Gran Consulta y que nos ayudarán a construir este camino para elegir a la primera mujer presidente de Colombia.

¿Qué tan garantizada está la unidad con los otros ochos aspirantes que compitieron con usted?

Ya tuvimos una reunión maravillosa y, la verdad, yo sentí un gran ambiente, un gran respaldo de los miembros de la coalición. Nos...