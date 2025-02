Esta es la versión de Petro sobre vuelo de campaña en avioneta de “Papá Pitufo”

El presidente Petro habló sobre alias Papá Pitufo, conocido como el zar del contrabando. Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro volvió a hablar del escándalo de los $500 millones de pesos que Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, habría aportado a su campaña, los cuales, según ha dicho el jefe de Estado, ordenó devolver casi inmediatamente. En esta ocasión, Petro se refirió a los intentos que habría hecho el contrabandista para ingresar a la campaña del 2022 y al vuelo que hizo en una avioneta de su propiedad.

Según el mandatario, desde que empezó a sonar en las encuestas, “Papá Pitufo” quiso conocerlo y “comprarlo”. Así, según dijo, le puso una “trampa” en Cali. “Tenía una reunión de campaña en Buenaventura donde me estaban esperando, pero caía una lluvia torrencial (...) Y entonces alguien apareció, un compañero del Valle diciendo que podía conseguirme una avioneta (...) [Era] Ferney Lozano, que ha sido un sindicalista de largo tiempo, ex alcalde de Yumbo. La matrícula de la avioneta la consultamos y no aparecía ningún registro de nada en contra”, aseguró en una entrevista con VIDA, el periódico de la Presidencia.

Según el presidente, nunca supo que la avioneta era del “zar del contrabando” y que luego se enteró que una de las personas que viajó con ellos les tomó fotografías para entregárselas a “Pitufo” y así darle una “forma de extorsionarnos. Un chantaje que a la postre no se atrevió a hacer. Las fotos las van a entregar. Eso sí sé pero él se empezó a dar cuenta que yo no era comprable”.

Petro aseguró que ese no fue el único intento de “infiltrar” su campaña y reveló otros episodios en los que su campaña se relaciona con “Papá Pitufo”. “Intentó buscar a mi esposa a través de un señor Valencia, diciendo que iban a hacer obras de la Iglesia Católica. Ella se dio cuenta que eso era más bien una trampa y nunca cayó. Intentó poner trampas buscando infiltrar la campaña y una de esas fue la de Vendrell”, dijo.

Sobre este último punto, se sabe que fue el catalán Vendrell, asesor y amigo de Petro, quien personalmente habría recibido los $500 millones que luego se habría ordenado devolver. Ante los cuestionamientos, el jefe de Estado, en la misma entrevista, dijo que Vendrell cayó por “ingenuo” y por no conocer cómo funcionan las campañas políticas en Colombia.

“A través de una persona del Partido Verde, me invitaron a unas oficinas, en un sitio cerrado, a hacer una reunión con gente de San Andresito. Pues ahí estaba ese señor Marín al que inocentemente le dije eso. Estaba cometiendo una ingenuidad porque tenía al frente de mí el mayor contrabandista de Colombia. Yo creo que se burló de mí y me retiré porque nunca he pedido dinero para mis campañas. Y sé que esa reunión siguió y sé que hablaron de dinero. Y Vendrell cometió el error”, explicó sobre el tema de los $500 millones.

Finalmente, el presidente aseguró que desde que llegó al poder ha luchado contra el contrabando y la corrupción oficial que lo rodea e insistió en la extradición, desde Portugal, de “Papá Pitufo”. Y agregó: “la sociedad colombiana merece que se llegue al fondo para que se pueda dar cuenta qué clase de poder la ha gobernado durante este último siglo. Que quiere volver a gobernarnos, para volver a hacer lo mismo”.

El mandatario también se refirió a la implosión de su gabinete por el caso de Armando Benedetti y aseguró que, a pesar de las pullas que se lanzaron en su contra por recibirlo en el gabinete, lo seguiría defendiendo por el apoyo que le dio. “Puede que el señor Benedetti no esté ahí más tiempo, puede, pero nunca porque fue chantajeado el presidente”, indicó.

