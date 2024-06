Para Petro, la elección de Claudia Sheinbaum es un “triunfo” para México

La oficialista Claudia Sheinbaum, ganadora de la elección, saluda a simpatizantes la madrugada de este lunes en la plancha del Zócalo en la Ciudad de México (México). Foto: EFE - Mario Guzmán

El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, dijo este lunes en la madrugada que la elección de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum es un “triunfo” para México y que juntos trabajarán por una América Latina “unida”.

“México eligió a una progresista como la primera presidenta de su historia. Es un triunfo para el pueblo mexicano y para su democracia”, escribió Petro en su cuenta de la red social X, que acompañó con una fotografía junto a la candidata del partido oficialista Morena.

México eligió a una progresista como la primera presidenta de su historia. Es un triunfo para el pueblo mexicano y para su democracia.



Felicitaciones a mi amiga Claudia Sheinbaum, juntos trabajaremos por ver a América Latina unida y progresando. pic.twitter.com/at3fS2umxD — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 3, 2024

“Felicitaciones a mi amiga Claudia Sheinbaum, juntos trabajaremos por ver a América Latina unida y progresando”, añadió Petro.

Sheinbaum será la primera mujer presidenta de México tras obtener entre un 58,3 % y un 60,7 % de los votos en las elecciones del domingo, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), ante un rango de entre 26,6 % y 28,6 % de su principal rival, la opositora Xóchitl Gálvez.

“Agradezco también porque, por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Y, como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras”, expresó en un mensaje en la Ciudad de México.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en un mensaje en cadena nacional, explicó que el conteo rápido es el primer escrutinio formal del organismo autónomo, que se basa “en una muestra estadística representativa” de 5.651 centros de votación con un nivel de confianza de “al menos 95 %”, lo que permite “una proyección robusta” de quién ganará.

La campaña electoral para estos comicios también ha sido la más violenta de la historia de México, con al menos 30 aspirantes asesinados.

