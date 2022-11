Paridad y diversidad: ¿qué traen las nuevas adiciones a la mesa con el Eln?

Mabel Lara, María Jimena Duzán, Adelaida Jiménez y Nigeria Rentería son las nuevas adiciones a la mesa de negociaciones con el eln. Foto: Cortesía

En medio de la instalación de las mesas de negociación con el Eln de Caracas, se destacaba la presencia de María José Pizarro. No solo por ser la hija de Carlos Pizarro, exlíder del M-19 asesinado tras haber liderado un proceso de paz, sino que por primera vez, desde el comienzo, las negociaciones de paz tenían una mujer como parte principal del equipo negociador. Al hablar con El Espectador sobre su presencia, la senadora lo reivindicó, pero al mismo tiempo llamó la atención en que aún así faltaba presencia de mujeres en las negociaciones, pues no era un equipo paritario. No es claro si el reclamo de Pizarro fue escuchado por el presidente, pero lo cierto es que desde este viernes, la delegación del gobierno para negociar con esa guerrilla tiene la misma cantidad de mujeres que de hombres. Al menos en el papel, hay paridad.