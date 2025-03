Alianza Verde no pudo ponerse de acuerdo para la escisión: se aplazó la votación

Congresistas de la Alianza Verde formalizaron el pedido de escisión del partido por los acuerdos que el ala petrista del partido ha hecho con el Gobierno Nacional. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Alianza Verde se reunió para debatir la posibilidad de aprobar la escisión pedida por un sector de la colectividad, pero, sin ponerse de acuerdo, se decidió aplazar la votación para el próximo lunes 17 de marzo. De acuerdo con los militantes, la decisión se dio para que todos los sectores puedan dar su opinión y que, entre todos, puedan llegar a un consenso.

La división del partido fue solicitada por la senadora Angélica Lozano y las representantes Katherine Miranda, Catherine Juvinao, Carolina Giraldo, Cristian Avendaño y Alejandro García, quienes han criticado las decisiones de su bancada de apoyar los proyectos y reformas en los debates en el Capitolio.

Sin embargo, esa votación de aplazamiento fue motivo de polémica. Fuentes cercanas al movimiento dicen que los votos no concuerdan y personas cercanas a los congresistas que pidieron salirse del partido habrían enunciado su intención de votar en contra de la propuesta.

La decisión de la escisión del partido se anunció después del nombramiento de los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, y de Transporte, María Fernanda Rojas, quienes serían cuotas del Verde en el Gobierno nacional. La relación de su bancada con el Ejecutivo no caía bien en este grupo de representantes y las reuniones del ministro del Interior, Armando Benedetti, con congresistas de esta agrupación, así como con el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, fue la gota que rebasó el vaso.

El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, habló con este diario y confirmó que la decisión de aplazar esta decisión para que todos los sectores puedan opinar y llegar a un consenso. “Se suspendió la deliberación luego de la intervención de todos los sectores, se conformó una comisión para revisar el documento de escisión y, para ajustarnos en lo establecido en la ley, se votará este acuerdo en una próxima sesión de la Dirección Nacional del partido Verde, que será el lunes de la semana que viene”, declaró.

“Apoyamos el derecho a distinguirse, nosotros estamos a favor de la escisión. Eso sí, exigiendo respeto a todos y que la votación se haga pública, para que se sepa en dónde estamos”, añadió Salamanca.

Iván Name, senador de esta agrupación que ya había mencionado su oposición frente a esta división, confirmó que va a demandar la Asamblea de la Dirección Nacional del partido y la calificó de ilegítima. “Esta asamblea que acaba de celebrarse, es ilegítima por cuanto no se cumplió con la formalidad principalmente de votar con su orden del día. Sino que, se aplazó para buscar, como lo dijo el presidente [del partido], el momento más adelante en el que se tengan los votos. Así no se procede”, mencionó a medios.

Frente al futuro electoral de su grupo, la representante Miranda mencionó que están buscando la escisión de la agrupación por su cercanía con el “Gobierno del cambio”. La congresista habló sobre la posibilidad de que, entre este grupo de legisladores y los del Nuevo Liberalismo y Compromiso y Dignidad, se haga una alianza para las elecciones al Congreso en el próximo año.

También señaló que “están concentrados” en establecer esta unión para la campaña electoral que se avecina. “Con ellos hemos hecho una muy buena bancada en el Congreso y creemos que son los pares naturales de nosotros”, concluyó la representante.

La senadora Lozano señaló que lo más importante ahora es la “construcción de una escisión del partido Verde con fraternidad” y después estarían los intereses de participar en la contienda electoral no sólo para las listas del Capitolio, sino también para la presidencia.

“La primera meta es Senado y Cámara, y obvio que no vamos a guardarnos. Vamos a jugar duro en las presidenciales a construir una alternativa para ganarle al sucesor y a la fórmula del presidente Petro”, declaró ante medios.

Por otra parte, el senador y exembajador de Nicaragua durante esta administración León Freddy Muñoz, quien llegó a la curul por la renuncia de Humberto de la Calle, mencionó que es importante que los que se queden en el Verde se organicen y formen su propio camino. En el caso del frente amplio, consideró que su partido debe tener “un rol protagónico”. “Aquí tenemos que evitar que vuelva la extrema derecha de este país. Tenemos que avanzar a construir un país con oportunidades”, concluyó.

Frente a estas declaraciones, Salamanca mencionó que todavía no hay certeza alguna sobre el rumbo que va a tomar el partido para la contienda electoral del próximo año. “Primero lo primero, si seguimos juntos o nos separamos. Luego, la decisión se tiene que tomar no desde las decisiones personales o intereses electorales de los congresistas sino pensando en las voces de las regiones”, señaló.

“Esto es un tema que se va a definir, ojalá con las bases del partido y no desde los congresistas”, añadió el presidente de la Cámara.

