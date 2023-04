Partido Conservador no acompañará reforma a la salud si no se acogen sus propuestas

Por instrucción del presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, este martes hubo reunión de bancada de Senado y Cámara. Foto: Partido Conservador

El rechazo del Partido Conservador a la reforma a la salud parecía determinante, sin embargo, después de una reunión de bancada este martes, parece que todavía existe una pequeña posibilidad de que apoyen el proyecto, pero solo si el Gobierno acoge a las observaciones que ya han hecho explícitas.

Durante varias semanas, los conservadores han venido expresando sus críticas al proyecto de reforma a la salud de la ministra Carolina Corcho. El pasado 29 de marzo habían dicho que no iban a apoyar la reforma y que no volverían a sentarse a dialogar con el Gobierno, pues habían excluido del texto los acuerdos a los que habían llegado.

Pese a eso y luego de que se conociera la ponencia oficial para el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el partido determinó tras la reunión que solo votarán a favor del proyecto si se incluyen los acuerdos.

“No estamos adicionando temas nuevos, estamos incluyendo en un paquete de 133 proposiciones, 12 puntos acordados con el Gobierno Nacional y que no fueron incluidos”. Según dicen, las proposiciones radicadas garantizarían “un sistema de salud mixto, con libre elección; con su actual protección financiera”, expresó el presidente de los conservadores, el senador Efraín Cepeda.

#Ahora La Bancada Conservadora se reúne en sesión para abordar el proyecto de #ReformaALaSalud. pic.twitter.com/FUlmppYgiV — Partido Conservador (@soyconservador) April 11, 2023

“El Partido Conservador por decisión unánime de la bancada, no acompañará la reforma a la salud si no se acogen las propuestas presentadas”, comunicaron. “Si no son acatadas las líneas gruesas presentadas por la colectividad para garantizar un sistema de salud de calidad” el voto será negativo, agregó Cepeda.

Esa conclusión llegó luego de un debate de más de dos horas sobre el proyecto de reforma a Ia salud, en el que los congresistas fueron determinantes en que no están de acuerdo con el texto, tal y como está redactado.

“Nuestra posición es que si Ias observaciones y propuestas que hemos sustentado no son acogidas en el proyecto, no lo apoyaremos”, dicen.

Por otro lado, el representante conservador Gerardo Yepes, quien firmó la ponencia de reforma a la salud del Gobierno y que luego fue desautorizado por la dirección nacional, no recibiría sanciones, según la decisión del partido.

Si bien Yepes no recibirá sanciones, sí acordaron que votarán en bancada, eso quiere decir que todos los congresistas conservadores se acogerán a la directriz de la dirección nacional y según eso, votarán en conjunto negativa o positivamente, sea el caso.