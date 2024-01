El jefe del Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda, aseguró que este 2024 deben despuntar las aspiraciones de quienes quieren suceder al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Su anunció llega justo cuando el propio jefe de Estado anticipó la campaña presidencial del 2026. Advirtió que la burocracia que se le endilga a los godos no los representa y que es solo de un sector “minoritario” que lidera el congresista Carlos Trujillo, con quien tiene duras diferencias. Dijo, además, que es el grueso de los colombianos el que piensa que el país no va bien y no solo la oposición.