P. Conservador suspende por tres meses a congresista que firmó la reforma laboral

El representante conservador Alexander Quevedo firmó la ponencia de la reforma laboral junto a representantes del Pacto Histórico, la Alianza Verde, las Curules de Paz y Comunes. Foto: Facebook Alexander Quevedo

Haber firmado la ponencia de la reforma laboral le costó al representante conservador Alexander Quevedo una investigación disciplinaria en su partido. Su firma fue una de las cinco que aparecieron en ese documento junto a la de representantes del Pacto Histórico, las Curules de Paz, la Alianza Verde y el Partido Comunes. Con ese apoyo, el proyecto logró la luz verde para empezar su primer debate en el Congreso.

La investigación se la abrió la veedora del Partido Conservador, María Eugenia Correa, quien le confirmó a este diario que mientras avanza dicho proceso, el representante quedará suspendido por tres meses, sin voz ni voto en la Cámara de Representantes. “Yo tengo la potestad, mientras que hago la investigación, de suspenderlo por tres meses”, explicó Correa.

En este momento, el representante Quevedo no se ha notificado formalmente del oficio que le abre la investigación y que ya reposa en su correo electrónico. Pero una vez lo haga, quedará suspendido de su curul en la Comisión Séptima.

En la investigación preliminar, la veedora busca establecer si el representante se habría ido presuntamente en contra de varios artículos de los estatutos y del código de ética del partido, así como de la ley de bancadas.

Consultado por este diario, Quevedo sostuvo que va a apelar esa decisión porque “adolece de todas las razones, de todos los argumentos, en relación con los estatutos”. Lo que él sostiene es que el Partido Conservador no ha tomado ninguna decisión de bancada sobre apoyar o no la reforma laboral del Gobierno, “por lo tanto ella no puede tomar esa decisión arbitraria en contra de mi libre y constitucional ejercicio de deliberar y avanzar en el trabajo de la Comisión Séptima.

Sobre la defensa del representante, la veedora asegura que si bien eso es cierto, también lo es que el presidente del Conservador, Efraín Cepeda, había anunciado desde el 22 de marzo que su colectividad no iba a acompañar la reforma laboral. Por tanto, que Quevedo haya firmado la ponencia va contra un artículo de los estatutos del partido que señala que su deber es acatar las decisiones y orientaciones emanadas de la jerarquía del partido.

Luego de que el representante Quevedo hubiera firmado la ponencia, el presidente del partido emitió un pronunciamiento en el que aseguraba que dicha firma no representaba a la colectividad y que tomarían una decisión de bancada el próximo martes 23 de mayo.