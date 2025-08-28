“Se convirtió en un partido con prácticas de la vieja política”: crecen peleas en Colombia Humana

Gustavo Bolívar, la senadora Gloria Flórez y Susana Muhamad son los precandidatos de la Colombia Humana, el partido del presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

La izquierda viene atravesando numerosas divisiones por la contienda electoral y la situación parece ser más álgida en el partido Colombia Humana, la colectividad del presidente Gustavo Petro que busca poner nuevamente mandatario en la Casa de Nariño de la mano de sus precandidatos Gustavo Bolívar, Susana Muhamad y Gloria Flórez.

El tema de supuestas irregularidades al interior preocupó al presidente Petro, quien lanzó un regaño contra las directivas, recalcando que el partido no se creó para que un pequeño grupo se beneficiara de las decisiones políticas y electorales. Les pidió organizar listados de candidatos con principios progresistas y no de “burócratas”.

“Colombia Humana no se hizo para pertenecer a una persona, sino al pueblo. Para que ello sea posible no debe mandar un grupillo, como en los partidos de los oligarcas. Necesito cuadros que sepan dirigir al pueblo y gobernar, y no burócratas esperando engullirse el estado”, aseguró el jefe de Estado.

Gustavo Bolívar también hizo una fuerte crítica al partido, del que es precandidato presidencial: “Colombia Humana se convirtió en un partido del siglo pasado, un partido con prácticas de la vieja política, donde manda quien tenga para llenar varios buses con delegados. Restringir la democracia para sacar ventajas o avalar sólo a los amigos de los directivos, es de una miopía y torpeza enormes”.

“Espero se corrijan esos error o estaremos asistiendo al final del partido que ilusionó a todo un país“, agregó el precandidato en su cuenta de X.

Estos comentarios se dan luego de que varios militantes advirtieran que se están presentando irregularidades para la conformación de las listas al Congreso, por las que ha habido intensas peleas.

Una de las personas en denunciar inconsistencias fue Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Petro y militante de la Colombia Humana: “Mi querido y amado Petro, se te advirtió y permitiste que unas señoras acabaran con la democracia de Colombia Humana. Creíste en ellas y ellos, y ahí está el resultado. Nuestro partido es hoy uno de los más demandados”, dijo Herrán.

