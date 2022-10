Partido Liberal no apoyará el impuesto a las iglesias en reforma tributaria

Hoy el @PartidoLiberal le da la espalda a su historia.



En decisión de bancada, donde me opuse con fuerza, el Partido decidió NO apoyar el impuesto a las iglesias en la #ReformaTributaria.



