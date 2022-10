Partido Liberal perdió un senador: “silla vacía” para curul de Mario Castaño

senador Mario Castaño Foto: Tomada de Twitter

El Partido Liberal perderá una curul en el Senado: pasará de 14 a 13 por cuenta del caso Mario Castaño. El Senado decretó “silla vacía” para la curul del congresista liberal, quien fue capturado en junio tras ser señalado de liderar una red de corrupción.

A través de la resolución 066 del 21 de octubre de 2022, la corporación determinó que la curul que perdió Castaño no podrá ocupada por la siguiente persona no electa en la lista, pues no se trata de una renuncia sino de un delito que causa la perdida de la investidura.

De acuerdo con el artículo 134 de la Constitución Política, “en ningún caso podrán ser reemplazados quienes (...) renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos, ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos”, dice el texto.

Ayer, Castaño aceptó los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa y concusión por los que es señalado tras pertenecer a una red de corrupción que el propio excongresista lideraba, y por el cual las autoridades ordenaron su captura en junio pasado.

Ante el despacho del magistrado Misael Rodríguez de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, aceptó su responsabilidad por ser la cabeza de una red criminal integrada por servidores públicos y por particulares dedicados a manipular diferentes procesos de contratación estatal en los departamentos de Cauca, Risaralda, Caldas y Tolima.