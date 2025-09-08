No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Partidos buscan atajar rebeldía interna mientras tambalea poder de sus “jefes naturales”

En Cambio Radical, La U, el Partido Conservador y el Liberal hay cada vez más voces disidentes ante las voces que han marcado el norte de cada colectividad. Aunque intentan atajar la indisciplina, será cada vez más difícil a medida que se acerquen las elecciones de 2026.

Redacción Política
08 de septiembre de 2025 - 11:04 a. m.
En Cambio Radical, La U, el Partido Conservador y el Liberal, los llamados “jefes naturales” (el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, la gobernadora Dilian Francisca Toro, los senadores Efraín Cepeda y Nadia Blel, y el expresidente César Gaviria, respectivamente) están intentando controlar la “indisciplina” de sus congresistas.
Foto: El Espectador

La elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional no solo golpeó a la coalición de gobierno con un presidente Gustavo Petro decidido a rearmarla. También dejó en evidencia que las negociaciones de meses de los partidos tradicionales no han asegurado la unión de las colectividades entre ellas, y tampoco en las filas internas de cada movimiento. Además, que la “disciplina de partidos” se aleja cada vez más de ser una realidad a medida que se acercan las elecciones del año entrante.

Fercho(25932)Hace 1 hora
Por mucho que se reúnan y hablen, ya no se les cree. Son los responsables de muchos de los males que afectan a Colombia. Concretando: son despiadados corruptos 👎
enriqueparra1978(84821)Hace 2 horas
Las fortaleza de la derecha es que roba unida. Lo de Petro es diferente porque hay casos de investigaciones contra personas especificas. Pero no hay condenas. Si se mira el poder de Uribe vemos que la primera presidencia obtuvo 5.8 millones de votos, para la segunda subió a 7.4 millones. Pero en 2022 obtuvo 1.9 millones para su lista propia de Senado CD. Petro obtuvo más de 11 millones de votos. Senado 3 millones. Hombre poderoso: progresista. Uribe declina. Petro sube.
Victor Llanos(61349)Hace 2 horas
Recordé el libro por su título, "La rebelión de las ratas", la única opción de dignidad: en las próximas elecciones: elegiremos un presidente y congreso progresista. No mas de los mismos corruptos de siempre, ni tampoco a sus sucesores que ven los grandes beneficios de incremento de sus usufructos de la corrupción ya no necesitaran pedir permiso ni repartir coimas.
