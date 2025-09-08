Partidos buscan atajar rebeldía interna mientras tambalea poder de sus “jefes naturales”

En Cambio Radical, La U, el Partido Conservador y el Liberal, los llamados “jefes naturales” (el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, la gobernadora Dilian Francisca Toro, los senadores Efraín Cepeda y Nadia Blel, y el expresidente César Gaviria, respectivamente) están intentando controlar la “indisciplina” de sus congresistas. Foto: El Espectador

La elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional no solo golpeó a la coalición de gobierno con un presidente Gustavo Petro decidido a rearmarla. También dejó en evidencia que las negociaciones de meses de los partidos tradicionales no han asegurado la unión de las colectividades entre ellas, y tampoco en las filas internas de cada movimiento. Además, que la “disciplina de partidos” se aleja cada vez más de ser una realidad a medida que se acercan las elecciones del año entrante.

