Arrancó cuenta regresiva de ocho meses para que Petro deje parte de su legado con pasaportes

La Cancillería prorrogó el contrato de Thomas Greg nuevamente por $116.000 millones para que siga elaborando los documentos; ya ha fallado en el cambio de esquema dos veces y espera que en mayo de 2026 la tercera sea la vencida. Se han generado sobrecostos por un incremento en la demanda.

Redacción Política
31 de agosto de 2025 - 01:03 a. m.
Canciller Rosa Villavicencio y presidente Gustavo Petro.
Foto: Juan Diego Cano

El presidente Gustavo Petro mantiene sus esperanzas en que el próximo año, justo tres meses antes de que deje la Casa de Nariño, el país entrará en un nuevo esquema para la elaboración de los pasaportes con la vinculación de la Imprenta Nacional y la salida de Thomas Greg & Sons, firma a la que se le acaba de prorrogar el contrato de urgencia manifiesta hasta abril de 2026 por $161.000 millones. Ya van dos intentos fallidos que han dejado altos costos políticos y una cadena de suspensiones e investigaciones a...

Por Redacción Política

MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 1 hora
Le pasó exactamente como con las basuras y el Transmilenio en Bogotá: al estar la ciudad por una semana inundada de basuras con el modelo petro, le tocó de afán tocarle las puertas a los proveedores que le dijeron que sí, pero más caro. Con el Transmilenio, al ni poder sacarlos, a petro le tocó aceptar la repotenciación de los buses y extender su vida útil, siendo que si la ideología de sacarlos no hubiera primado, Bogotá hubiera tenido buses nuevos y eléctricos con anticipación.
