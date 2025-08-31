Arrancó cuenta regresiva de ocho meses para que Petro deje parte de su legado con pasaportes

Canciller Rosa Villavicencio y presidente Gustavo Petro. Foto: Juan Diego Cano

El presidente Gustavo Petro mantiene sus esperanzas en que el próximo año, justo tres meses antes de que deje la Casa de Nariño, el país entrará en un nuevo esquema para la elaboración de los pasaportes con la vinculación de la Imprenta Nacional y la salida de Thomas Greg & Sons, firma a la que se le acaba de prorrogar el contrato de urgencia manifiesta hasta abril de 2026 por $161.000 millones. Ya van dos intentos fallidos que han dejado altos costos políticos y una cadena de suspensiones e investigaciones a...