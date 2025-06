“Buscan excusas”: Murillo dice que Sarabia sí pudo cumplir orden de Petro sobre pasaportes

Presidente Gustavo Petro se reúne con canciller saliente Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, quien asumirá la cartera. Foto: Dapre

El excanciller Luis Gilberto Murillo cuestionó que la elaboración de los pasaportes de los colombianos quede nuevamente en manos de la empresa Thomas Greg & Sons a pesar de que se había establecido una ruta para cumplir con la petición del presidente Gustavo Petro para que este proceso quedara en manos de la Imprenta y el gobierno de Portugal. Dijo que la canciller Laura Sarabia está buscando excusas y que no se hizo nada durante este año para el cambio de modelo.

“Se buscan excusas para decir que no se firmó, pero había un plan estructurado con un modelo bien ejecutado. El cronograma no era ajustado y no había razón para perder seis meses”, le dijo Murillo a El Espectador, haciendo referencia a la determinación que tomó la actual Cancillería de darle una nueva urgencia manifiesta a Thomas Greg.

Según la Cancillería, para garantizar la continuidad en la elaboración de estos documentos se debe firmar un nuevo contrato con Thomas Greg, que irá desde el próximo 1 de septiembre hasta el 29 de julio de 2026.

Simultáneamente se estaría alistando un contrato por $3.2 billones por un período de 10 años entre la Imprenta Nacional y el gobierno de Portugal, que fue el aliado extranjero seleccionado para la expedición de estas libretas y con el cual se firmó un memorando de entendimiento en 2024 bajo la administración de Murillo.

De acuerdo con Murillo, tras el memorando de entendimiento entre los dos países, que fue aprobado el 26 de febrero de este año, ya se podía iniciar con la construcción de una planta en el país para que la Imprenta entrara al nuevo esquema y Thomas saliera. En sus palabras, se podía entonces firmar un acuerdo comercial con la Casa de la Moneda del país europeo.

“Ya había un memorando de entendimiento, había canales diplomáticos para revisar qué se había hablado con Portugal, que en la primera semana de marzo estuvo en Colombia. Los portugueses fueron claros en que si no se firmaba en marzo, habría dificultades para iniciar. Ese tiempo era valioso porque para construir la planta, que es lo más importante y que se haría en la Imprenta, se requieren entre cinco y siete meses”, mencionó.

Murillo también fue tajante con la canciller Sarabia, asegurando que del proceso de pasaportes sabían todos los ministros, en especial ella, pues ocupaba la jefatura de gabinete: “Viene de ser jefe de gabinete y dice que no sabe, cuando el tema de pasaportes se discutió en Presidencia. Eso lo veo como una excusa”.

En todo caso, Sarabia sostiene que sí se está cumpliendo la directriz de Petro, algo que no comparten al interior de la Casa de Nariño, que está evaluando a detalle qué pasó y por qué no se avanzó a buen ritmo en los últimos meses y apenas ahora se buscan caminos para los pasaportes. El presidente, desde hace meses, venía diciendo que se sentía “engañado” por algunos funcionarios frente a este proceso.

“Tal como lo ha instruido el presidente Petro, el nuevo modelo de expedición de pasaportes representa un fortalecimiento del Estado colombiano, y en esa dirección seguimos trabajando. A partir del 1 de septiembre, sin ninguna afectación en el servicio, se implementará una nueva etapa transitoria en la que la gobernanza de los datos pasará a estar bajo control de la Cancillería, mientras la Imprenta consolida sus capacidades para asumir esta nueva responsabilidad”, dijo Sarabia.

