Thomas Greg continuará elaborando pasaportes hasta el 1 de abril de 2026

Trámite y proceso para reclamar el pasaporte en la Oficina Norte. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El jefe de despacho de Presidencia, Alfredo Saade, confirmó este miércoles que la firma Thomas Greg and Sons continuará elaborando los pasaportes de los colombianos hasta el 1 de abril de 2026, fecha en la que comenzará a operar el convenio suscrito este martes entre el Gobierno y la Casa de la Moneda de Portugal. Según dijo, estos siete meses serán una etapa de transición antes de que el Gobierno portugués asuma completamente el proceso.

“Es necesario hacerlo porque las transiciones son necesarias. Acuérdese que la libreta actual tiene una responsabilidad de una empresa [Thomas Greg] que camina y fabrica en estos momentos y es necesario mantenerla porque vamos a la transición. Lo que sí puede tener ya el país la garantía es que a partir del primero de abril Colombia es dueña de todos los datos de los colombianos”, dijo Saade en declaraciones radiales esta mañana.

Le recomendamos: Esto falta tras firma de convenio entre Colombia y Portugal para elaborar pasaportes

Durante la gestión de la entonces canciller Laura Sarabia, inicialmente se había planteado una urgencia manifiesta de 11 meses para extender el contrato. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro se opuso y esa decisión derivó en la salida de Sarabia de la cartera. Posteriormente, se propuso un periodo más corto, de unos 180 días, que, como había anticipado este diario, fue lo que finalmente se concretó.

Pese a ello, Saade evitó referirse al proceso como una urgencia manifiesta o una prórroga del actual contrato. Según explicó, se trataría de “un contrato nuevo, con unas cláusulas nuevas que permite saber ya que la transición termina, tiene fecha de vencimiento, cosa que no había antes”.

También cuestionó la gestión de Sarabia, a quien señaló de no haber querido ni facilitado una transición. “No es lo mismo porque había que hacer una hoja de ruta, había que hacer las mesas técnicas con Portugal, llegar a un acuerdo. Y esa Cancillería de esa época no lo hizo nunca, porque le puedo asegurar que no tenían la intención de firmar con Portugal como lo hicimos nosotros, sino que la única intención era continuar con un proceso sin hacer la transición. Como nosotros encontramos, en el proceso con Portugal no había absolutamente nada”.

Le sugerimos: Condena a Uribe dio nuevo golpe a relación Petro-EE. UU y avivó ruido de sanciones

El Espectador conoció que, por ahora, la Cancillería y Thomas Greg adelantan reuniones sobre los términos del nuevo contrato o prórroga del actual.

Saade afirmó que el presidente Gustavo Petro está al tanto del proceso: “Puedo asegurar que jamás, desde que yo entré, se hace algo a escondidas del señor presidente de la República, con las explicaciones técnicas necesarias, acuerde que sé que esto es una transición y en esta transición se puso fecha de vencimiento”.

Finalmente, aseguró que el costo del documento no aumentará para los ciudadanos y que habrá un rediseño del pasaporte, que incluirá mariposas. “Seguiremos en el mundo siendo reconocidos por la seguridad de nuestro documento de viaje”, concluyó.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.